POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Enkeltrick - Feuer in Autowerkstatt - Wegen anhaltender Ruhestörungen in Polizeigewahrsam - Einbruch - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Aspach: Feuer in Autowerkstatt

In einer Autowerkstatt in der Rietenauer Straße gerieten am Montagmittag gegen 12.30 Uhr zwei Fahrzeuge in Brand. Im Rahmen von Restaurationsarbeiten an einem nichtzugelassenen VW Polo wurde offenbar die Autobatterie überbrückt. Wegen ausgelaufenem Benzins fing die Batterie Feuer und griff auf den VW Polo und im weiteren Verlauf noch auf einen daneben geparkten Pkw Lancia über. Der Eigentümer versucht bis zum Eintreffen der alarmierten Feuerwehr selbst zu löschen. Dabei zog er sich vermutlich eine leichte Rauchgasvergiftung zu und wurde deshalb in eine Klinik verbracht. An den beiden älteren Fahrzeugen entstanden Totalschäden. Die örtliche Feuerwehr war mit vier Einsatzfahrzeugen und 23 Mann im Einsatz.

Backnang: Nach Ruhestörung in Polizeigewahrsam

Eine Polizeistreife befand sich am Dienstag kurz nach Mitternacht in der Straße in der Taus wegen einer Ruhestörung im Einsatz. Die 41-jährige alkoholisierte und laut umherschreiende Verursacherin ließ sich von den Beamten nicht beruhigen. Weil sie fortlaufend laut schrie musste ihr zur Lagebewältigung der Gewahrsam angedroht werden. Hierauf wurde sie aggressiv und stieß eine eingesetzte Beamtin zurück. Ein Ermittlungsrichter ordnete die Ausnüchterung der Frau in der Gewahrsamseinrichtung der Polizei an. Die 41-Jährige muss nun neben einer Ruhestörungsanzeige auch mit einer Strafanzeige wegen Widerstand rechnen.

Backnang: Unfall beim Linksabbiegen

Eine 43-jährige Fahrerin eines Skoda Octavia beabsichtigte am Montag gegen 17.30 Uhr vom Berliner Ring nach links in die Sulzbacher Straße einzubiegen. Dabei übersah sie offenbar einen entgegengekommenen Mercedes, dessen 41-jähriger Fahrer nicht mehr ausweichen konnte. Bei der Karambolage blieben die Insassen in den Unfallfahrzeugen, an denen ein Schaden in Höhe von jeweils 6000 Euro entstand, unverletzt.

Kernen im Remstal: Unfallflucht

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte am Montagabend gegen 22.30 Uhr in der Waiblinger Straße einen dort geparkten VW Scirocco. Der anschließend geflüchtete Autofahrer hinterließ einen Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Hinweise hierzu erbittet die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720.

Welzheim: Enkeltrick

Eine 86-jährige Frau aus dem Raum Welzheim wurde in der letzten Woche Opfer eines Enkeltricks. Sie erhielt am Donnerstag einen Anruf von einem Unbekannten, der sich als ihr Enkel ausgab und zur Finanzierung einer gekauften Wohnung in Stuttgart nun dringend Geld oder Schmuck benötige. Auch wegen eines weiteren Anrufs eines angeblichen Polizisten, der die Dringlichkeit nochmals untermauerte, händigte die gutgläubige Frau Schuck im Wert von mehreren tausend Euro aus.

Tipps der Polizei für Ihre Sicherheit:

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Legen Sie den Hörer auf, wenn Ihnen etwas merkwürdig erscheint.

Sprechen Sie am Telefon niemals über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen.

Sprechen Sie mit Ihrer Familie oder anderen Vertrauten über den Anruf.

Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter der 110 (ohne Vorwahl) oder Ihre örtliche Polizeidienststelle an. Nutzen Sie nicht die Rückruffunktion.

Waiblingen: Unfall beim Rangieren

Ein 41-Jähriger stieß am Montag gegen 22 Uhr beim Rückwärtsrangieren in der Schillerstraße mit seinem Linienbus gegen einen Baum. Hierbei wurde die Heckscheibe des Busses zertrümmert, sodass rund 3000 Euro Sachschaden entstanden.

Leutenbach: Einbruch in Wohnhaus

Am Sonntag wurde festgestellt, dass im Verlauf der letzten acht Tage in ein Wohnhaus in der Straße In der Steige eingebrochen wurde. Der Einbrecher durchsuchte mehrere Zimmer und entwendete Schmuck. Zudem wurde festgestellt, dass der Unbekannte das Schloss der Haustüre beschädigt hatte. Hinweise auf den Einbrecher liegen bislang nicht vor und werden vom Polizeiposten Schwaikheim unter Telefon 07195/969030 entgegen genommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell