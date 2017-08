POL-AA: Ostalbkreis: Mehrere Anzeigen nach Verkehrskontrolle, Fahrradfahrerin auf B29, Unfälle

Aalen (ots) - Böbingen: Alkoholisiert ohne Führerschein unterwegs

Ein 44 Jahre alter Mercedes-Fahrer wurde am Dienstag, kurz nach Mitternacht in der Bahnhofstraße einer routinemäßigen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Polizisten fest, dass der Mann mit mehr als einem Promille alkoholisiert war, keine Fahrerlaubnis besitzt und den Mercedes ohne Wissen seines Bekannten unerlaubt benutzt hatte. Der 44-Jährige musste die Ordnungshüter mit zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

Lorch: Nach Sturz verletzt

Ein 21-Jähriger befuhr am Montagabend gegen 20 Uhr mit ihrem Fahrrad einen Waldweg in Richtung Brucker Sägmühle. Beim Bremsen auf dem Schotterweg kam die Frau zu Fall und zog sich zumindest leichte Verletzungen zu. Sie wurde anschließend durch den Rettungsdienst versorgt.

Lorch: Fahrradfahrerin ohne Licht auf B29 unterwegs

Eine 21 Jahre alte Frau befuhr in der Nacht auf Dienstag mit ihrem unbeleuchteten Fahrrad die vierspurige B29 auf der falschen Richtungsfahrbahn (Stuttgart) in Richtung Schwäbisch Gmünd. Sie war kurz nach drei Uhr auf dem linken Fahrstreifen unterwegs, als ein Autofahrer die junge Frau erkannte. Der Mann konnte rechtzeitig auf den rechten Fahrstreifen ausweichen und verständigte danach die Polizei. Eine Polizeistreife konnte danach die Radfahrerin auf der B29 aufgreifen. Sie gab an, dass sie in Gedanken gewesen sei und deshalb an der Anschlussstelle Lorch-Ost auf die Bundesstraße aufgefahren sei. Ihr wurde eindringlich die Gefährlichkeit der Situation aufgezeigt und erklärt, dass das Befahren von Kraftfahrstraßen mit Fahrrädern verboten ist. Zudem erwartet sie nun eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Aalen-Oberalfingen: Auf Gegenfahrbahn geraten

Beim Befahren der B 29 geriet ein 21-jähriger Mercedes-Lenker gegen 18 Uhr am Montagabend zwischen der Einmündung Oberalfingen und Westhausen auf Höhe des dortigen Parkplatzes auf die linke Fahrbahnseite, wo er mit einem entgegenkommenden Sattelzug kollidierte. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt in das Ostalbklinikum eingeliefert. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 16.000 Euro.

Aalen: Fehler beim Fahrstreifenwechsel

Auf der B 29 wollte eine in Richtung Essingen fahrende 48-jährige VW-Lenkerin am Montagnachmittag kurz nach der Einmündung zur Daimlerstraße an der dortigen Fahrbahnverengung einen Lkw überholen. Dabei streifte sie gegen 15.10 Uhr diesen beim Wechsel auf den linken Fahrstreifen und verursachte einen Sachschaden von ca. 500 Euro.

Aalen-Waldhausen: Unfall beim Ausparken

Beim Rückwärtsausfahren von einem Parkplatz auf die Deutschordenstraße beschädigte ein 80-jähriger VW-Lenker am Montagvormittag gegen 9 Uhr einen neben ihm stehenden Opel eines 33-Jährigen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 4000 Euro beziffert.

Ellwangen: Wildunfall

Ein 22-jähriger VW-Lenker kollidierte am Dienstagmorgen mit einem Reh, das die Fahrbahn der L 1060 gegen 5 Uhr zwischen dem Schönenberg und der Einmündung zur L 2220 querte. Dadurch entstand an seinem Fahrzeug ein Schaden von ca. 2000 Euro.

Bopfingen: Beim Abbiegen touchiert

Im Einmündungsbereich Karlstraße/Buchfeldstraße kam es am Montagabend zu einem Verkehrsunfall. Ein von der Karlstraße kommender 19-jähriger Opel-Lenker sowie eine von der Buchfeldstraße kommende 78-jährige Suzuki-Lenkerin touchierten sich beim Abbiegen mit ihren Fahrzeugen. 4000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Ellwangen: Zu weit nach links geraten

Einen Gesamtschaden von ca. 4500 Euro verursachte am Montagnachmittag ein 33-jähriger Sprinter-Lenker, als er gegen 13.40 Uhr beim Einfahren von der Sulzgasse in die Straße An der Mauer auf die gegenüberliegende Fahrbahn geriet und dort mit einem von rechts kommenden 27-jährigen Audi-Lenker zusammenstieß.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell