POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Flächenbrand - Diebstahl eines Fahrrades - Verletzter Motorradfahrer - Verkehrsunfälle

Landkreis Schwäbisch Hall (ots) - Frankenhardt: Flächenbrand

Am Montag gegen 12:40 Uhr kam es zu einem Flächenbrand auf einem Ackergrundstück im Ostweg, in der Nähe des Sportplatzes. Brandursache war vermutlich ein Funkenflug, der durch einen Stein im Mähwerk eines Mähdreschers verursacht wurde. Die Feuerwehr Honhardt, die mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort waren, konnte den Brand schnell löschen.

Kreßberg: Unfall beim Überholen

Am Montag um 09:30 Uhr befuhr eine 45-jährige Lenkerin eines PKW Audi A4 hinter einem Sattelzug die L2218 von Neustädtlein in Richtung Bergbronn. An der Abzweigung Gaisbühl setzte die Audi-Fahrerin in einer unübersichtlichen Linkskurve zum Überholen des Sattelzuges an. Als sie sich neben dem Sattelzug befand, kam ihr ein 46-jähriger PKW-Fahrer ordnungsgemäß entgegen. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, zog der 46-Jährige nach rechts in den Grünstreifen. Gleichzeitig bremste der Fahrer des Sattelzuges ab und zog ebenfalls seine Maschine ebenfalls an den rechten Fahrbahnrand. Dadurch konnte zwar ein Frontalzusammenstoß vermieden werden, trotzdem streifte die Audi-Fahrerin beim wiedereinscheren die Zugmaschine an der vorderen linken Seite. Es entstand ein Schaden in Höhe von 8000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Rot am See: Diebstahl eines BMX-Rades

Ein bislang unbekannter Dieb hat zwischen Samstagnachmittag und Sonntagfrüh ein BMX-Rad der Marke Habo, welches mit einem Drahtschloss gesichert vor einem Wohnhaus im Dörrbuck stand, entwendet. Das Rad hat einen Wert von etwa 400 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Rot am See unter der Rufnummer 07955 / 454 entgegen.

Sulzbach-Laufen: Verletzter Motorradfahrer

Am Montag gegen 13:30 Uhr führte ein 53-jähriger Kradlenker zusammen mit seinem Sohn eine Reparatur an seinem Enduro-Motorrad Husqvarna durch. Als diese im Hofraum nicht gestartet werden konnte, wollte der 53-Jährige sein Krad auf der leicht abschüssigen Straße anschieben. Nachdem das Krad nach ein paar Metern angesprungen war, lief dieses kurz auf Vollgas, kam deswegen aufs Hinterrad und der Mann stürzte rückwärts vom Krad auf die Fahrbahn. Der Kradlenker zog sich hierbei Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Einfahren in die Straße

Am Montag um 10:10 Uhr wollte ein 55-jähriger Fahrer eines PKW Fiat aus Richtung Parkhaus des Landratsamtes nach links auf die Straße Langer Graben einbiegen. Zunächst kam er auf Höhe des Mittelstreifens verkehrsbedingt zum Stehen. Auf Höhe des dortigen Zebrastreifens fuhr er jedoch zu früh an und streifte den Anhänger eines LKW, welcher von der Crailsheimer Straße kommend auf der Straße Langer Graben fuhr. Es entstand hierbei ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell