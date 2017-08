POL-AA: Ostalbkreis: 29-Jähriger nach Flucht gefasst, schwerverletzter Motorradfahrer, Körperverletzung, Unfallfluchten, Sachbeschädigung

Aalen (ots) - Aalen: 29-Jähriger nach kurzer Flucht gefasst - Amphetamin sichergestellt

Ein 29-Jähriger steht in Verdacht, am Sonntagabend gleich mehrere Straftaten verwirklicht zu haben. Der Mann soll zunächst gegen 22 Uhr im Parkhaus am Bahnhof mit einer Gasdruckpistole aus einem VW Golf heraus auf einen parkenden Skoda geschossen haben. Durch das Metallkügelchen entstand an dem Skoda Sachschaden von etwa 1000 Euro. Eine eingeleitete Fahndung nach dem Golf verlief zunächst ohne Erfolg. Gegen Mitternacht fiel der Golf dann Zeugen, die vom Vorfall im Parkhaus wussten, im Industriegebiet West auf. Eine Streifenbesatzung nahm im Industriegebiet die Verfolgung des 29-Jährigen auf, der mit seinem Pkw in Richtung Wohngebiet Zochental flüchtete. Im Bereich des Zochentalweges fuhr er über ein Wiesengrundstück und flüchtete anschließend zu Fuß weiter. Er konnte von den Polizisten jedoch eingeholt und dingfest gemacht werden. Mehrere Streifenbesatzungen waren an der Fahndung beteiligt. Bei der Überprüfung des 29-Jährigen stellten die Beamten dann gleich mehrere Straftaten fest. Der Mann ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand unter Drogeneinfluss. Zudem war sein Golf weder zugelassen noch versichert, die angebrachten Kennzeichen waren manipuliert. Neben der Gasdruckpistole, für die er keinen Waffenschein besitzt, fanden die Beamten in dem Fahrzeug rund 40 Gramm Amphetamin sowie kleinere Mengen an Marihuana und Haschisch. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte freigelassen. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an.

Aalen: Unfallflucht

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker einen in der Bismarckstraße parkenden VW. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt und hinterließ Sachschaden, der noch nicht beziffert werden kann. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Audi zerkratzt

Rund 500 Euro Schaden verursachte ein Unbekannter, indem er zwischen Sonntagabend und Montagvormittag ein handflächengroßes Hakenkreuz in einen Audi Q5 ritzte. Der Pkw parkte im genannten Zeitraum in der Oderstraße. Hinweise nimmt der Polizeiposten Bettringen unter Telefon 07171/7966490 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Stromverteilerkasten beschädigt

Am Montagmorgen wurde festgestellt, dass ein Stromverteilerkasten in der Vorderen Schmiedgasse mit einem unbekannten Gegenstand beschädigt wurde. Hierbei wurden einzelne Sicherungselemente sowie eine Abdeckung beschädigt. Es entstand Sachschaden von rund 3000 Euro. Hinweise auf den Täter nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Heubach: Frau auf Straße verletzt

Ein 55 Jahre alter Mann steht im Verdacht, am Sonntagmorgen gegen 7.30 Uhr, vor dem Rathaus in der Hauptstraße seine 45 Jahre alte Ex-Lebensgefährtin in den Schwitzkasten genommen und dadurch leicht verletzt zu haben. Der Mann ließ von der Frau ab, als sich ein unbekannter Mann näherte. Dieser Mann aber auch andere potenzielle Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeiposten Heubach unter Telefon 07173/8776 zu melden.

Ellwangen: Motorradfahrer schwerverletzt

Mit schweren Verletzungen musste ein Motorradfahrer am Montagnachmittag in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Eine 36-jährige Fahrerin eines Pkw Suzuki befuhr gegen 14 Uhr die K3213 von Buchenhausen kommend in Richtung Pfahlbronn. Dabei wollte die Frau nach links in einen Waldweg abbiegen, übersah hierbei jedoch den entgegenkommenden 40-jährigen Zweiradfahrer. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden von rund 15.000 Euro, die Yamaha des Mannes wurde totalbeschädigt. Der Schwerverletzte wurde durch den Rettungsdienst samt Notarzt versorgt. Die 36-Jährige sowie ihre Sohn blieben soweit unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell