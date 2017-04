POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbrüche und anderes

Schwäbisch Hall (ots) - Gaildorf-Unterrot: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Zwischen 11:10 Uhr und 11:45 Uhr ist ein bislang unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus im Reutfeld eingebrochen. Der Täter hatte das am Ortsrand gelegene Haus über ein Fenster betreten, dessen Scheibe er eingeschlagen hatte. Er betrat mehrere Räume, entwendete jedoch nach bisherigem Ermittlungsstand nichts. Vermutlich wurde der Einbrecher vom Hausbesitzer überrascht und flüchtete über eine Terrassentüre in Richtung Friedhof / B298. Die Polizei geht davon aus, dass der Täter die Wohnungsinhaber beim Verlassen des Gebäudes beobachtet und den Augenblick genutzt haben.

Der Polizeiposten Gaildorf fragt: Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten? Darüber hinaus sucht die Polizei einen Bettler, welcher vergangene Woche aufgefallen war. Er hatte bei dem Hausbesitzer nach Bargeld gefragt. Er hatte südländisches oder arabisches Aussehen, war circa 30 Jahre alt, 170 -175 cm groß und schlank. Er hatte einen Dreitagebart und schwarze lockige, kurze Haare.

Zeugenhinweise erbittet der Polizeiposten Gaildorf, Telefon 07971/9509-0

Wolpertshausen: Einbruch in Einfamilienhaus

Zwischen Dienstag, 17:00 Uhr und Mittwoch, 07:00 Uhr sind Einbrecher in ein Einfamilienhaus nördlich des Hofäckerweges eingebrochen. Die Täter hatten die Scheibe einer Terrassentüre eingeschlagen und waren so in das Haus gelangt. Hierbei entwendeten die Einbrecher 6 Armbanduhren im Wert von circa 2.000 Euro. Zeugenhinweise erbittet der Polizeiposten Ilshofen, Telefon 07904/940-0.

Crailsheim: Diebstahl von PKW

Im Zeitraum von Mittwoch, 00.00 Uhr bis 06:30 Uhr, wurde in der Maulacher Straße ein schwarzer PKW Audi A5 Sportsback mit dem amtlichen Kennzeichen CR - OC 8891 entwendet. Das Fahrzeug hat einen Zeitwert von etwa 27.000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des PKW machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 zu melden.

Satteldorf: Audi A 4 entwendet

Im Lietenäckerring wurde im Zeitraum von Dienstagabend, 20:30 Uhr bis Mittwochmorgen, 06:45 Uhr, ein PKW Audi A4 Limousine entwendet. Das quarzgraue Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen AN -AN 890 hat einen Wert von etwa 10.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Blaufelden: Wildunfall

Ein 48-jähriger Fahrer eines Mazda befuhr am Mittwoch gegen 06:20 Uhr die L 1036 von Gerabronn in Richtung Blaufelden, als ein Hase auf die Fahrbahn sprang. Das Tier wurde vom Fahrzeug erfasst. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von 600 Euro.

