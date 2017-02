POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zwei Diebe festgenommen - Trickdiebstahl - Räder entwendet - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Backnang: Gerüstteile im Wert von ca. 15000 Euro entwendet

Auf einer Baustelle in der Bertha-Benz-Straße entwendeten Diebe zwischen Mittwoch 16 Uhr und Donnerstagmorgen Gerüstteile in einer Größenordnung von ca. 300 Quadratmetern. Da zum Abtransport ein Lkw oder größere Anhänger zum Einsatz gekommen sein müsste, ist zu vermuten, Anwohner oder Passanten hierzu Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Backnang: Zwei rumänische Diebe nach Quad-Diebstahl festgenommen

Fahndungsbeamte der Polizei Waidhaus konnten am Freitag in den frühen Morgenstunden zwei Verdächtige vorläufig festnehmen, die offenbar versuchten, Diebesgut außer Landes zu schaffen. Die beiden 23 und 25-jährigen Männer wurden mit einem Citroen Jumper gestoppt, in dem vermeintlich Diebesware transportiert wurde. Unter zahlreichen Reifen und Felgen waren in dem Klein-Lkw zwei Quads, ein Holzspalter, diverses Werkzeug und vier Reitsättel versteckt. Zum Zeitpunkt, als die beiden Tatverdächtigen von der dortigen Polizei vorläufig festgenommen wurden, hatten die Besitzer den Diebstahl noch nicht bemerkt. Polizeiliche Ermittlungen ergaben die Erkenntnis, dass die Quads in der Hermann-Reusch-Straße und in der Flurstraße entwendet wurden. Die Diebe drangen in der Flurstraße in eine Scheune ein und entwendeten neben einem Quad noch den aufgefunden Holzspalter. Die weiteren Eigentumsverhältnisse der sichergestellten Gegenstände konnten bislang noch nicht ermittelt werden.

Die zuständige Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragte noch am Freitagvormittag wegen gewerbsmäßigen Diebstahls beim zuständigen Amtsgericht Haftbefehle. Die richterliche Vorführung der beiden Tatverdächtigen ist noch am Freitagnachmittag geplant.

Die Kripo Waiblingen bittet nun zur Klärung der näheren Tatumstände um Zeugenhinweise, die unter Tel. 07151/9500 entgegengenommen werden. Insbesondere von Bedeutung wäre, ob an den Tatorten und im erweiterten Umfeld im Laufe des Donnerstags bis zum Freitagmorgen ein Citroen Jumper oder andere Fahrzeuge mit rumänischer Zulassung aufgefallen sind. Da die Polizei vermutet, dass die Diebe im Vorfeld der Tat die Gegend ausbaldowerten, wären verdächtige Wahrnehmungen, die in Tatzusammenhang stehen könnten, von immenser Bedeutung. Da möglicherweise die aufgefundenen Werkzeuge und Reitsättel auch im Umfeld der vorgenannten Tat entwendet wurden, sollten sich die Eigentümer bei der Polizei melden und den Diebstahl zur Anzeige bringen.

Fellbach: Unfall auf Bundesstraße

Im Kappelbergtunnel ereignete sich am Freitagmorgen ein Auffahrunfall. Gegen 6.40 Uhr befuhr ein 55-jähriger Fahrer eines VW Multivan die linke Fahrspur in Richtung Stuttgart, als er das verkehrsbedingte Abbremsen eines Transporters zu spät bemerkte. Bei der Karambolage entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Die Insassen blieben unverletzt.

Weinstadt-Endersbach: Firmeneinbruch

Am frühen Freitagmorgen brachen Diebe in eine Firma in der Mercedesstraße ein. Die Einbrecher stiegen zwischen 1.30 Uhr und 6.40 Uhr über ein Fenster ein, das sie zuvor eingeschlagen hatten. Sie entwendeten in der Folge einen vorgefundenen Tresor. Der von den Einbrechern verursachte Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Hinweise auf diese erbittet der Polizeiposten Remshalden unter Telefon 07151/72463.

Winnenden: Tischdecke angezündet

In der Nacht auf Freitag zündete zwischen 2Uhr und 8.30 Uhr ein Unbekannter die Tischdecke eines Tisches an, der vor einem Imbiss in der Markstraße steht. Hierdurch wurde die Tischdecke beschädigt und der Holztisch durch Ruß verschmutzt. Es entstand Sachschaden von etwa 120 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter Telefon 07195/6940 entgegen.

Schorndorf: Trickdiebstahl

Geradezu aufdringlich forderte ein Trickdieb am Donnerstagmittag einen Senior auf, ihm eine Zwei-Euro-Münze zu wechseln. Der Unbekannte sprach den 84-Jährigen gegen 12.30 Uhr in der Archivstraße an. Als der Senior dem Verlangen schließlich nachgab und sich bereit erklärte, die Münze zu wechseln, griff der Dieb in den Geldbeutel des Seniors. Erst im Nachgang bemerkte der Geschädigte, das Fehlen von 155 Euro Scheingeld. Der Dieb wird als etwa 30 bis 35 Jahre alt beschrieben, war etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß und von weißer Hautfarbe. Die Haare waren eher kurz. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07181/2040 um weitere Hinweise auf den Mann. Eventuell fiel dieser anderen Passanten auf bzw. wurden weitere Personen angesprochen oder gar ebenfalls geschädigt.

Fellbach: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Beim Fahrstreifenwechsel in der Schorndorfer Straße übersah ein 64-jähriger Sattelzuglenker am Freitagmittag gegen 12 Uhr eine neben ihm fahrende 54 Jahre alte Citroen-Lenkerin. Durch die seitliche Berührung der Fahrzeuge entstand Sachschaden von knapp 5000 Euro.

Kernen: Räderdiebstahl

Diebe entwendeten zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen vier Sommerräder, die in einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Friedrichstraße gelagert waren. Auf den Opel-Alu-Rädern waren Reifen der Größe 225/40 R 18 aufgezogen. Der Wert wird auf 1500 Euro beziffert. Hinweise auf die Diebe nimmt der Polizeiposten Kernen unter Telefon 07151/41798 entgegen.

