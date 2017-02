POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Sachbeschädigung, Einbruch, Brand

Aalen (ots) - Aalen: Geparkter Pkw beschädigt

Von einem unbekannten Fahrzeuglenker wurde in der Rathaus-Tiefgarage in der Friedrichstraße am Freitag die rechte Fahrzeugseite eines Pkw Ford beschädigt, der zwischen 7.30 Uhr und 12.20 Uhr dort abgestellt war. Der Unfallverursacher flüchtete und hinterließ einen Schaden von ca. 3000 Euro. Unfallzeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter Tel. 07361/5240 zu melden.

Oberkochen: Lkw beschädigt Pkw

Als der 34-jährige Lenker eines Lkws an der Zufahrt zu einer Firma an der B19 bei Oberkochen sein Fahrzeug am Freitagvormittag zurücksetzte, kollidierte er aus Unachtsamkeit mit dem hinter ihm stehenden Pkw eines 54-Jährigen. 3200 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Ellwangen: Parkrempler

Einen Schaden von insgesamt 1500 Euro verursachte eine 33-jährige Passat-Lenkerin, als sie am Freitagmorgen, gegen 7.50 Uhr, auf einem Kundenparkplatz in der Bahnhofstraße, beim rückwärts einparken einen abgestellten Passat beschädigte.

Ellwangen: Unfall beim Ausparken

Auf einem Kundenparkplatz in der Oberen Brühlstraße beschädigte eine 20-jährige Fahrzeuglenkerin am Freitagvormittag, gegen 9.40 Uhr, einen gerade vorbeifahrenden Pkw eines 20-Jährigen, wodurch ein Gesamtschaden von ca. 6000 Euro entstand.

Ellwangen: Auffahrunfall

Auf der Konrad-Adenauer-Straße hielt am Freitagmorgen ein 50-jähriger Daimler-Lenker gegen 7.25 Uhr an einem Fußgängerüberweg an, um einen Fußgänger passieren zu lassen. Eine nachfolgende 18-jährige Renault-Lenkerin bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Durch die dabei ausgelösten Airbags wurde sie leicht verletzt, ihr Beifahrer sowie der Daimler-Lenker blieben unverletzt. Die junge Frau wurde zur Untersuchung in die Virngrundklinik eingeliefert, die sie kurz danach wieder verlassen konnte. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 14.000 Euro.

Heubach: Sachbeschädigung

Von Unbekannten wurde eine Sitz- und Ruhebank beschädigt, die auf dem Küchenschellen-Wanderweg aufgestellt ist. Die Beschädigung dürfte zwischen Sonntag, 29.1. und Mittwoch, 1.2. begangen worden sein. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Hinweise hierzu bitte an den Polizeiposten Heubach, Tel. 07173/8776.

Schwäbisch Gmünd: Auffahrunfall

Am Freitagvormittag musste eine 52-jährige Pkw-Lenkerin gegen 8.30 Uhr aufgrund eines Rückstaus verkehrsbedingt auf der Mutlanger Straße anhalten. Als die Fahrzeuge vor ihr weiterfuhren, ließ sie einen rechts aus dem Kaffeebergweg kommenden Pkw-Lenker vor sich einfädeln, was eine nachfolgende 45-jährige Pkw-Lenkerin zu spät bemerkte und auffuhr. Durch den Aufprall wurden die 52-jährige Pkw-Lenkerin sowie ihre Mitfahrerin leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Schaden von ca. 3000 Euro.

Schwäbisch Gmünd-Straßdorf: In Firmen eingebrochen

Durch Aufhebeln von Fenstern drangen Unbekannte zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen in zwei Firmengebäude im Industriegebiet "Auf der Höhe" ein. Hier brachen und durchwühlten sie Schubladen und Schränke. Sie erbeuteten in einem Firmengebäude einen Geldbeutel, ein Samsung-Handy sowie eine Uhr. In dem anderen Firmengebäude wurde in einem Büroraum der Inhalt einer Geldkassette entwendet. An einem weiteren Firmengebäude versuchten die Täter eine Fluchttüre aufzuhebeln, was jedoch scheiterte, weshalb sie von ihrem weiteren Vorhaben abließen. Der Gesamtschaden an den drei Gebäuden dürfte sich auf ca. 12.500 Euro belaufen. In allen drei Fällen bittet der Polizeiposten Waldstetten um Zeugenhinweise unter Tel. 07171/42454.

Heubach-Buch: Dachstuhlbrand

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus im Wiesengrund ist am Freitagvormittag ein Sachschaden von circa 80.000 Euro entstanden. In einer im Dachgeschoss untergebrachten unbewohnten Einliegerwohnung war der Brand gegen 11:20 Uhr ausgebrochen. Anwohner alarmierten sofort die Feuerwehr, als sie Rauchentwicklung bemerkten. Die Feuerwehren Heubach, Böbingen, Mögglingen und Heuchlingen rückten mit 40 Einsatzkräften und 6 Fahrzeugen an und hatten das Feuer innerhalb kürzester Zeit unter Kontrolle. Personen kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden. Eine vorsorglich eingesetzte Rettungswagenbesatzung musste somit glücklicherweise nicht eingreifen. Der Polizeiposten Heubach hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen und wurde hierbei von einem Kriminaltechniker unterstützt. Nach bisherigem Ermittlungsstand wird ein technischer Defekt als Brandursache angenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell