POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zwei mutmaßliche Drogenhändler in U-Haft

Rems-Murr-Kreis (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Aalen

Waiblingen/Weinstadt: Mutmaßliche Drogenhändler in Haft

Staatsanwaltschaft und Polizei führen Ermittlungen gegen zwei mutmaßliche Drogenhändler, gegen die am Mittwoch Untersuchungshaft angeordnet wurde. Die beiden 28 und 30 Jahre alten Männer gerieten im Rahmen kriminalpolizeilicher Ermittlungen in den Focus der Rauschgiftfahnder. Da sich der Verdacht erhärtete, dass sie jeweils eigenständig mit Drogen Handel trieben, beantragte die Staatsanwaltschaft Stuttgart bei Gericht Durchsuchungsbeschlüsse von drei Wohnungen in Waiblingen und Weinstadt. Die verfügten Durchsuchungsbeschlüsse wurden am Dienstag vollstreckt.

Bei dem 28-Jährigen in Weinstadt wurden unter anderem etwa zehn Gramm Kokain , mehr als 230 Gramm Marihuana, circa zehn Gramm Amphetamin, rund vier Gramm Heroin, 2300 Euro Bargeld und zudem mehrere Schreckschusspistolen, Einhandmesser, ein Elektroschocker sowie eine zugeschweißte Maschinenpistole beschlagnahmt, deren waffenrechtliche Beurteilung noch aussteht.

In zwei Wohnungen in Waiblingen, die von dem 30-Jährigen genutzt werden, wurden unter anderem rund 270 Gramm Marihuana, etwa 1,2 Kilogramm Amphetamin, knapp 200 Ecstasy-Tabletten sowie rund 20 Gramm psilocybinhaltige Pilze aufgefunden und knapp 700 Euro sichergestellt.

Beide Tatverdächtige wurden am Mittwoch dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Die Haftanträge der Staatsanwaltschaft wurden jeweils in Vollzug gesetzt und die beiden Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell