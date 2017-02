POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Backnang: Wohnungseinbrüche

In der Hohenstaufenstraße wurde am Donnerstagnachmittag in ein Wohnhaus eingebrochen. Zeugen beobachteten, wie drei Verdächtige kurz vor 19 Uhr aus einem Gartenstück flüchteten. Der Einbruch selbst wurde erst etwa 45 Minuten später von den Bewohnern festgestellt. Die Täter, die über eine aufgebrochene Terrassentüre ins Haus gelangten, erbeuteten ein Handy, Bargeld und Schmuck. Bei den Verdächtigen, von denen einer Schmiere gestanden haben soll, soll es sich um Südländer gehandelt haben. Den Schilderungen nach sollen die Verdächtigen zu Fuß in Richtung Mörikeschule gerannt sein.

Möglicherweise geht der Einbruchsversuch in ein Wohnhaus in der Rechbergstraße auf das Konto der gleichen Täter. Dort wurde am Donnerstagabend gegen 18 Uhr eine beschädigte Terrassentüre von den Bewohnern festgestellt. Die einbruchshemmende Terrassentüre hielt den Einwirkungen der Täter stand, weshalb diese wohl von ihrem weiteren Vorhaben absahen. Hinweise zu den Delikten, die wohl am frühen Donnerstagabend verübt wurden, insbesondere auch zu den drei geflüchteten Verdächtigen, nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Backnang: Unfallflucht

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte einen auf dem Parkplatz des Finanzamtes in der Spinnerei geparkten VW am linken vorderen Kotflügel. Ohne den Unfall bzw. den Schaden zu melden, flüchtete der Verursacher und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Hinweise zum Unfall, der sich zwischen 8 Uhr und 16.45 Uhr ereignete, nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Kernen im Remstal: Unfallflucht

1000 Euro Sachschaden verursachte am Donnerstagvormittag ein unbekannter Autofahrer, der in der Hinteren Straße beim Ein- oder Ausparkten gegen einen Mitsubishi Colt stieß und anschließend flüchtete. Hinweise zu dem Unfallflüchtigen, der den Unfall zwischen 8.15 Uhr und 10 Uhr verursachte, erbittet die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720.

Fellbach: Mehrere Leichtverletzt bei Auffahrunfall

Ein 23-jähriger Golf-Fahrer querte am Donnerstag gegen 19 Uhr von der Gotthilf-Bayh-Straße kommend die Fellbacher Straße und erkannte beim Einfahren in Richtung Jakobstraße zu spät das verkehrsbedingte Stoppen vorausfahrender Autos. Er krachte noch im Kreuzungsbereich auf das Fahrzeugheck eines 20-jährigen BMW-Fahrers. Der BMW wurde noch auf einen davor stehenden Peugeot aufgeschoben, der von einer 41-Jährigen gelenkt worden war. Bei dem Aufprall wurde die 41-Jährige als noch drei Mitfahrer im BMW leicht verletzt. Eine ärztliche Versorgung an der Unfallstelle war jedoch nicht von Nöten. An den Autos entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 14000 Euro.

Fellbach: Vorfahrt missachtet

8000 Euro ist Schadensbilanz eines Vorfahrtsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 16.40 Uhr ereignete. Ein 42-jähriger Fahrer eines Fiat Punto befuhr die Carl-Zeiss-Straße und bog in die Höhenstraße ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 57-jährigen Dacia-Fahrers, der den Unfall nicht mehr vermeiden konnte. Die Insassen blieben unverletzt.

Fellbach: Parkrempler

Als am Donnerstag kurz nach 13 Uhr ein 36-jähriger Audi-Fahrer in der Bruckstraße rückwärts aus einer Parklücke fuhr, war er unachtsam und übersah einen vorbeifahrenden BMW-Fahrer. Bei der Kollision der Fahrzeuge entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Plüderhausen: Auto kracht in Leitplanke

Eine 23-Jährige befuhr am Donnerstag gegen 10.40 Uhr die B29 in Richtung Stuttgart, als sie auf Höhe der Anschlussstelle Plüderhausen aus nicht ersichtlichen Gründen ins Schleudern geriet und in die Leitplanken krachte. Die Autofahrerin blieb dabei unverletzt. An ihrem Auto entstand ein Totalschaden, der auf 1000 Euro beziffert wurde. An der Leitplanke dürfte ein Schaden in Höhe von ca. 4000 Euro entstanden sein.

Waiblingen: Unfall beim Abbiegen

Beim Abbiegen von der Karl-Ziegler-Straße in die Benninger Straße verursachte eine Opel-Fahrerin am Donnerstagabend einen Verkehrsunfall. Die 53-Jährige war der irrigen Meinung, dass ein entgegenkommender 46-jähriger BMW-Fahrer wegen eines gesetzten Blinkers seinerseits abbiege, sodass sie ihren Abbiegevorgang einleitete. Da der Mann aber geradeaus fuhr kam es zum Zusammenstoß, bei dem rund 10.000 Euro Sachschaden entstanden. Der Opel musste in der Folge abgeschleppt werden.

Remshalden: Einbruch in Lagergebäude

Unbekannte Diebe brachen zwischen Mittwoch, 17 Uhr und Donnerstag, 13 Uhr in ein Lagergebäude im Oberen Wasen ein. Aus diesem entwendeten sie eine Vielzahl von Trocknungs- und Entwässerungsgeräten sowie mehrere Fahrzeugausstattungen für Montagefahrzeuge. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Zum Abtransport des Diebesgutes benutzten die Einbrecher vermutlich einen Transporter bzw. einen Lkw. Hinweise erbittet der Polizeiposten Remshalden unter Telefon 07151/72463.

Berglen: Unfall beim Rangieren

Beim Rückwärtsrangieren in der Fichtenstraße stieß am Donnerstag gegen 16.30 Uhr eine 40-jährige Opel-Fahrerin mit einem 73-jährigen Audi-Fahrer zusammen. Dadurch entstand Sachschaden von etwa 5000 Euro. Da der Senior zumindest einen Schock erlitt, wurde er vorsorglich vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

