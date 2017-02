POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle-teils mit Verletzten, randalierender Senior

Aalen (ots) - Ellwangen: Aufgefahren - 2500 Euro Sachschaden

Auf rund 2500 Euro wird der Sachschaden beziffert, der bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend entstand. Gegen 18.40 Uhr musste ein 32-Jähriger seinen Pkw Ford auf der Haller Straße anhalten, da unvermittelt mehrere Rehe die Fahrbahn querten. Ein 51-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw Suzuki auf. Beide Fahrzeuglenker blieben unverletzt.

Ellwangen: Rotlicht missachtet

Eine 73-jährige Pkw-Lenkerin verursachte am Donnerstag kurz vor 18 Uhr einen Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 10.000 Euro entstand. Zur Unfallzeit befuhr sie mit ihrem Pkw Ford die Südtangente in Richtung Dalkinger Straße. Auf Höhe der Einmündung Tiefgarage Schöner Graben missachtete sie das für sie geltende Rotlicht, weshalb es im Einmündungsbereich zur Kollision mit dem Pkw VW Golf einer 37-Jährigen kam.

Ellwangen: Unfall beim Fahrspurwechsel

Beim Wechseln des Fahrstreifens auf der Dalkinger Straße in Richtung Westtangente übersah ein 43-jähriger Lkw-Fahrer am Donnerstag den neben ihm fahrenden Pkw Alfa Romeo eines 58-Jährigen. Er streifte den Pkw und verursachte dabei am Donnerstag gegen 17 Uhr einen Sachschaden von rund 4000 Euro.

Bopfingen: 80-Jähriger randalierte

Kurz vor 15.30 Uhr am Donnerstagnachmittag riefen Angehörige eines 80-Jährigen die Polizei um Hilfe, da der Mann offenbar sowohl seine Ehefrau, als auch eine weitere Frau tätlich angegriffen hatte. Bei der Auseinandersetzung kam wohl auch eine ca. 2 m lange Eisenstange zum Einsatz. Auch den zwischenzeitlich eingetroffenen Beamten gegenüber zeigte sich der alte Herr äußerst aggressiv und emotional sehr erregt. Trotz mehrfacher Aufforderung, seinen Gehstock aus Metall beiseite zu legen, behielt er den Gegenstand in der Hand und schlug damit gegen den Oberschenkel eines der eingesetzten Polizeibeamten. Einer Wegnahme sperrte sich der 80-Jährige vehement durch Fußtritte und Schläge. Erst nach einer knappen halben Stunde hatte er sich so weit beruhigt, dass er einem Arzt vorgestellt und anschließend in die Obhut seines Sohnes übergeben werden konnte.

Mutlangen: Geparktes Fahrzeug beschädigt

Beim Vorbeifahren beschädigte ein 21-Jähriger mit seinem Pkw VW ein Fahrzeug, das am rechten Fahrbahnrand der Lindacher Straße abgestellt war. Bei dem Unfall, der sich am Donnerstagabend gegen 18.15 Uhr ereignete, entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Heubach: Gegen Verkehrszeichen gefahren

Unachtsamkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Donnerstag gegen 17.45 Uhr ein Sachschaden von rund 700 Euro entstand. Mit seinem Pkw Renault Clio kam ein 57-Jähriger auf der Bucher Hauptstraße von der Fahrbahn ab und beschädigte ein auf einer Verkehrsinsel aufgestelltes Verkehrszeichen.

Täferrot: Polizei sucht Fahrradfahrer

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von 15.000 Euro sind die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag gegen 14.45 Uhr ereignete. Auf der Landesstraße 1156 zwischen Lindach und Brainkofen musste ein Pkw-Lenker seine Fahrgeschwindigkeit verringern, da er einen am Fahrbahnrand fahrenden Radfahrer nicht überholen konnte. Auch der nachfolgende Autofahrer bremste sein Fahrzeug ab. Ein 35-Jähriger indes erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Hierbei schob er die beiden vor ihm fahrenden Fahrzeuge ineinander. Der Unfallverursacher und der Fahrer des mittleren Pkw erlitten hierbei leichte Verletzungen. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet Zeugen, insbesondere den Fahrradfahrer, sich unter Tel.: 07171/3580 zu melden.

