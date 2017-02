POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle

Schwäbisch Hall (ots) - Schrozberg: Unbekannter gerät auf Gegenfahrbahn Ein bislang unbekannter Pkw-Lenker war am Donnerstagabend auf der Landesstraße 1022 von Schrozberg in Richtung Speckheim unterwegs, als nach links auf die Gegenfahrbahn geriet und hierbei einen entgegenkommenden Mercedes streifte. Nach dem Unfall, welcher sich gegen 18:45 Uhr ereignete, fuhr der Verursacher unbeirrt weiter. An dem Mercedes war ein Sachschaden von mindestens 200 Euro entstanden. Möglicherweise handelte es sich um einen Opel, die Ermittlungen hierzu dauern. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Crailsheim, Telefon 07951/480-0.

Ilshofen-Kerleweck: Maschinen und Geräte von Baustelle entwendet Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag in eine Baustelle im Gewann Heuäcker eingedrungen und haben Maschinen und Geräte im Wert von circa 2.500 Euro entwendet. Wie die Täter in das verschlossene Gebäude gelangt sind, ist bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Schwäbisch Hall - Hessental: Auffahrunfall

Aus Unachtsamkeit ist am Donnerstag ein 37 Jahre alter VW-Lenker in der Sulzdorfer Straße auf einen vorausfahrenden Dacia eines 25-Jährigen aufgefahren. Beide waren kurz vor 17:00 Uhr in Richtung Bühlerstalstraße unterwegs, als sich der Unfall an der Abzweigung Bühlertalstraße ereignete. Der Sachschaden wird auf circa 1.500 Euro beziffert.

Gaildorf: Smart übersehen - 6.500 Euro Sachschaden Beim Einfahren auf die Bahnhofstraße hat am Donnerstag um 17:00 Uhr eine 22 Jahre alte Mini-Lenkerin einen Smart übersehen, dessen 27-jähriger Lenker auf der Bahnhofstraße ordnungsgemäß unterwegs war. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 6.500 Euro.

Schwäbisch Hall: Bei Straßenglätte gegen Baum geprallt Leichte Verletzungen hat am Donnerstagmorgen eine 19 Jahre alte KIA-Lenkerin erlitten, die am Donnerstagmorgen mit ihrem KIA gegen einen Baum geprallt ist. Die junge Fahrerin war kurz nach 08:30 Uhr auf der Wittighäuser Straße von Gailenkirchen in Richtung Wittighausen unterwegs, als sie bei Straßenglätte auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn abkam und frontal gegen einen Baum prallte. Die Frau wurde mit vom Rettungsdienst ein Krankenhaus verbracht. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden von circa 2.000 Euro, es musste abgeschleppt werden.

Vellberg: Linienbus streifte Pkw Beim Abbiegen hat am Donnerstagnachmittag ein Linienbus eine Mercedes, A-Klasse gestreift, wodurch ein Sachschaden von circa 4.000 Euro entstanden ist. Der 60 Jahre alte Lenker des Linienbusses war von der Kirchstraße nach rechts in Richtung Schule abgebogen und hatte hierbei eine A-Klasse einer 55-Jährigen gestreift, die ihrerseits nach links in die Kirchstraße einbiegen wollte. Für die Fahrgäste des Linienbusses wurde ein Ersatzbus angefordert.

Kirchberg an der Jagst: Unfallflucht auf Autobahn schnell aufgeklärt Eine Unfallflucht auf der Autobahn konnten die Beamten der Verkehrspolizei am Donnerstag schnell klären. Ein zunächst unbekannter Fahrzeuglenker war in der Nacht zum Donnerstag zwischen den Anschlussstellen Kirchberg und Crailsheim von der Fahrbahn abgekommen und hatte eine große Verkehrszeicheneinrichtung überfahren. Anschließend hatte der Unfallverursacher seine Fahrt fortgesetzt, ohne sich um den Schaden von 3.000 Euro zu kümmern. Die Beamten fanden jedoch an der Unfallstelle ein ausländisches Kennzeichen, welches zu einem 45 Jahre alten Fahrer eines Sprinters führte. Auf den Unfallverursacher kommt nun ein Strafverfahren zu.

