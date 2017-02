POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten, Diebstahl und weitere Unfälle

Aalen (ots) - Unfallfluchten

Aalen-Oberalfingen: Zwischen Donnerstag, 23 Uhr und Freitag, 2 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker einen Fahnenmast, der sich im Bereich des Parkplatzes eines Schnellrestaurants Am Mittelbach befindet. Der Verursacher, der vermutlich mit einem grauen Fahrzeug unterwegs war, entfernte sich unerlaubt und hinterließ Sachschaden von rund 1500 Euro.

Aalen: In der Bischof-Fischer-Straße stieß mutmaßlich ein Baustellenfahrzeug gegen einen parkenden Mercedes. Dabei entstand am Donnerstag gegen 14.30 Uhr Sachschaden von circa 4000 Euro.

Essingen/Aalen: Entweder auf dem Parkplatz eines Sportgeschäftes in der Margarete Steiff-Straße oder im größeren Umfeld des Ellwanger Torplatzes ereignete sich am Donnerstag eine weitere Unfallflucht. Dabei beschädigte ein unbekannter Verursacher zwischen 12 Uhr und 14.15 Uhr einen BMW X1 und hinterließ an diesem etwa 1000 Euro Schaden.

Hinweise auf die Verursacher nimmt in allen Fällen das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Westhausen: Vordach beschädigt

Beim Rangieren mit seinem Lkw beschädigte ein 60 Jahre alter Mann am Donnerstag gegen 21.20 Uhr das Vordach eines Discounters in der Dr.-Rudolf-Schieber-Straße. Dadurch verursachte er rund 9000 Euro Sachschaden.

Aalen: Rollerfahrer schwerverletzt

Schwere Verletzungen zog sich der Fahrer eines Motorrollers bei einem Unfall am Donnerstagabend zu. Der 64 Jahre alte Mann fuhr mit seinem Zweirad gegen 18.45 Uhr von der Alten Heidenheimer Straße nach links in die Aalener Straße ein. Dabei übersah er eine von links kommende in Richtung Aalen fahrende 46-jährige Skoda-Lenkerin. Durch den folgenden Zusammenstoß zog sich der Mann schwere Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden von rund 3000 Euro.

Aalen-Wasseralfingen: Rollator entwendet

Ein unbekannter Dieb entwendete am Donnerstag gegen 11.30 Uhr einen Rollator, dessen Besitzerin diesen vor einem Friseurladen am Karlsplatz abgestellt hatte. Hinweise auf den Dieb bzw. Verbleib des Rollators nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter Telefon 07361/97960 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell