POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Backnang: Aufgefahren

Vor einem Zebrastreifen in der Weissacher Straße war am Donnerstagvormittag gegen 10.15 Uhr ein 75-jähriger BMW-Fahrer unachtsam und erkannte nicht das verkehrsbedingte Stoppen einer vorausfahrenden Renault-Lenkerin. Dem BMW krachte auf das Fahrzeugheck der 57-jährigen Twingo-Fahrerin. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7500 Euro.

Kernen im Remstal: Unfall am Kreisverkehr

Ein 76-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 12 Uhr die Karlstraße stadtauswärts und stieß beim Einfahren in den Kreisverkehr an der Einmündung Schafstraße mit einer 46-jährigen Toyota-Fahrerin zusammen, die im Kreisel gefahren war. Dabei verursachte er einen Sachschaden in Höhe von ca. 3500 Euro.

Alfdorf: Unfall beim Überholen

Auf der L1154 ereignete sich am Donnertagvormittag ein Verkehrsunfall, bei dem etwa 10.000 Euro Sachschaden entstanden. Zwischen Brech und Bruck wollte gegen 9.30 Uhr ein 61-jähriger Opel-Fahrer ein anderes Fahrzeug überholen. Beim Ausscheren übersah er einen von hinten heranfahrenden 21-jährigen Mercedes-Fahrer, der den Opel seinerseits überholte und sich bereits auf gleicher Höhe befand.

Winnenden: Einbruch in Cafe

Am Donnerstagmorgen wurde zwischen 4.30 Uhr und 11 Uhr in ein Cafe in der Paulinenstraße eingebrochen. Im Innern hebelte der Einbrecher einen Geldspielautomaten auf und entwendete daraus Bargeld in noch unbekannter Höhe. Hinweise bezüglich verdächtiger Wahrnehmungen im dortigen Bereich nimmt das Polizeirevier Winnenden unter Telefon 07195/6940 entgegen.

Berglen: Einbruch in Grundschule

Diebe brachen zwischen Montagnachmittag und Donnerstagmorgen über einen Seiteneingang in die alte Grundschule in der Ameisenstraße ein. Das Gebäude befindet sich derzeit in der Renovierung und steht im Rohbau. Die Einbrecher entwendeten verschiedene Werkzeuge und verursachten zudem Sachschaden von etwa tausend Euro. Hinweise nimmt auch in diesem Fall das Polizeirevier Winnenden unter Telefon 07195/6940 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell