POL-AA: LK Schwäbisch Hall: Diebesbeute im Kinderwagen; Verkehrsunfall

LK Schwäbisch Hall (ots) - Schwäbisch Hall: Diebesbeute im Kinderwagen

Ein 31 Jahre alter Mann wurde am Donnerstagvormittag in einem Einkaufsmarkt am Steinbeisweg beim Diebstahl ertappt. Der Mann hatte seine Tochter im Kinderwagen dabei und passierte die Kasse, ohne zu bezahlen. Da er dabei gegen 9.50 Uhr einen Alarm auslöste, wurde er angehalten und durchsucht. Dabei fanden sich im Kinderwagen unbezahlte Gegenstände, wie Gemüse, ein Kleidungsstück und ein Fernsehreceiver, im Gesamtverkaufswert von knapp 120 Euro. Der Ertappte räumte den Diebstahl anschließend ein.

Braunsbach: Unfall mit Gegenverkehr

Rund 5000 Euro Sachschaden entstand auf der Kreisstraße 2556 bei einem Unfall am Donnerstagvormittag. Dort streiften sich gegen 8.40 Uhr ein Pkw Peugeot und ein Ford Transit im Begegnungsverkehr.

