POL-AA: Ostalbkreis: Radfahrer verletzt; Senior ausgetrickst; Verkehrsunfälle

Ostalbkreis (ots) - Aalen: Treppengeländer beschädigt

Vermutlich beim Rangieren beschädigte ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen das Treppengeländer eines Gebäudes in der Rittergasse. Der Unfallverursacher kam vor dem Unfall vermutlich aus Richtung An der Stadtkirche und fuhr nach dem Unfall weg, ohne sich um den Schaden in Höhe von ca. 500 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Aalen: Mit Gesicht Autoscheibe zerschlagen

Wasseralfingen: Am Donnerstagmittag befuhr ein 35-jähriger Radfahrer die 30er Zone der Philipp-Funk-Straße in Richtung Ortsmitte. Als der ihm vorausfahrende 79-jährige VW-Fahrer in einer langgezogenen Rechtskurve wegen eines entgegenkommenden Fahrzeugs anhalten musste, fuhr der Radfahrer auf den VW auf. Der Radfahrer landete mit dem Gesicht auf der Heckscheibe des Pkws. Obwohl die Scheibe dabei zerbrach, erlitt er, trotz fehlendem Fahrradhelm, wohl nur leichte Verletzungen. Er wurde allerdings nach der Untersuchung zur Beobachtung im Ostalbklinikum aufgenommen. An Pkw und Fahrrad entstand zusammen ein Sachschaden von ca. 1000 Euro.

Kirchheim/Ries: Vorfahrt missachtet

Beim links Einbiegen am Donnerstagmittag, von der Kreisstraße 3205 kommend, auf die Landesstraße 1060, in Richtung Ellwangen missachtete ein Pkw-Fahrer gegen 12 Uhr die Vorfahrt eines dort fahrenden, vorfahrtsberechtigten Fahrzeuges. Der Schaden, der durch den Aufprall entstand, wurde auf zusammen etwa 4000 Euro geschätzt.

Schwäbisch Gmünd: Senior ausgetrickst

Ein 82-jähriger Mann, der mit einem Rollator als Gehhilfe in der Rinderbacher Gasse unterwegs war, wurde am Donnerstagmittag Opfer eines Trickdiebes. Der Senior wurde gegen 12 Uhr von einem Mann angesprochen und um Kleingeld gebeten. Bereitwillig reichte ihm der Angesprochene ein Zwei-Euro-Stück aus der Tasche. Dieses gab ihm der Fremde zurück, mit der Bitte, ihm kleinere Münzen zu geben, weil er sie für einen Münzfernsprecher benötige. Nun öffnete der Senior seinen Geldbeutel, in den der Fremde ungefragt selbst zugriff und erkennbar ein 50-Cent-Stück entnahm, das ihm der Senior überließ. Beim nächsten Blick in seinen Geldbeutel stellte der Senior kurze Zeit später fest, dass ihm ein 50-Euro-Schein fehlte. Aufgrund der Umstände gilt der Kleingeldbettler als tatverdächtig. Der Mann wurde auf ein Alter von etwa 45 Jahren und eine Größe von etwa 1,80 Meter geschätzt. Er hatte eine schlanke Figur, war nicht auffallend bekleidet und sprach akzentfreies Deutsch. Hinweise auf den Mann und auf ähnliche Erlebnisse zur fraglichen Zeit in der Gmünder Innenstadt nimmt die Polizei Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

