POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall und Diebstahl

Schwäbisch Hall (ots) - Stimpfach: Unfall im Begegnungsverkehr In Steinbach am Wald ist es am Mittwoch auf der Wildensteiner Straße zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr gekommen. Eine 46 Jahre alte Audi-Lenkerin war gegen 15:30 Uhr in Richtung Krettenbach unterwegs, als es am Ortsende zu einem deutlichen Streifkontakt mit einem entgegenkommenden Daimler einer 69-Jährigen kam. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 10.000 Euro. Beide Unfallbeteiligten gaben an, jeweils rechts gefahren zu sein. Das Polizeirevier Crailsheim bittet um Zeugenhinweise zum genauen Unfallhergang unter Telefon 07951/480-0.

Gaildorf: Kennzeichen gestohlen Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag von einem geparkten VW Golf die amtlichen Kennzeichen "SHA-AG 5" abmontiert und entwendet. Der VW war zur Tatzeit in der Martin-Luther-Straße abgestellt. Zeugenhinweise erbittet der Polizeiposten Gaildorf unter Telefon 07971/9509-0

