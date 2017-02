POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall auf eisglatter Fahrbahn, Eierwerfer in Gaildorf und anderes

Schwäbisch Hall (ots) - Gerabronn: Unfall auf eisglatter Fahrbahn - Fahrer von Feuerwehr aus Auto befreit

Ein 19 Jahre alter Fahranfänger ist am Donnerstagmorgen auf der L1037 zwischen Sandelsbronn und Dünsbach mit seinem Toyota auf eisglatter Fahrbahn verunglückt. Der Mann hatte gegen 07:15 Uhr die Landesstraße von Ilshofen in Richtung Gerabronn befahren, als er infolge Eisglätte die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hierbei kippte sein Fahrzeug auf die Seite und kam an einem Gebüsch zum Liegen.

Die Freiwillige Feuerwehr Ilshofen musste den Verunglückten aus seinem Fahrzeug befreien, ehe er mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. An dem Toyota war wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 3.000 Euro entstanden. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Die Landesstraße war auf dem Streckenabschnitt aufgrund eisglatter Fahrbahn bis 08:15 Uhr gesperrt. Die Straßenmeisterstelle streute die Fahrbahn ab.

Gaildorf: Eierattacke aus fahrendem Auto

Aus einem schwarzen VW-Golf mit SHA-Kennzeichen hat eine blonde Beifahrerin am Mittwochabend Passanten mit Eiern beworfen. Die Passanten waren gegen 19:30 Uhr in der Bahnhofstraße unterwegs, als sie unvermittelt Opfer der Eierattacke wurden. Bereits letzte Woche war es zu einem gleichen Vorfall gekommen. Der Polizeiposten Gaildorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu der Frau oder dem VW-Golf unter 07971/95090.

Schwäbisch Hall: Warnhinweis vor Telefonbetrügern

Am Mittwochmittag ist ein Unbekannter bei einer Tankstelle in der Neumäuserstraße mit einem Telefonanruf betrügerisch an Gutschein-Codes gelant. Diese können im Internet dazu eingelöst werden, um Waren oder Dienstleistungen zu erwerben. Gegenüber der Angestellten gab er an, als Zuständiger einer Betreiberfirma, die Verkaufsschalter für Gutschein-Codes überprüfen zu müssen. Dafür forderte er die Angestellte auf, ihm mehrere Gutscheincodes am Telefon durchzugeben. Nachdem ihm bereits mehrere Gutschein-Codes mitgeteilt worden waren, kam er Angestellten die Sache seltsam vor, sodass sie im weiteren Verlauf das Telefonat beendete. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Schwäbisch Hall: Auffahrunfall am Zebrastreifen

Am Mittwoch gegen 15:00 Uhr bremste ein 43-jähriger Autofahrer seinen BMW vor einem Zebrastreifen ab. Der darauffolgende 24-jährige Mercedes-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr auf den BMW auf. Es entstand Sachschaden im Gesamtwert von ca. 4000 Euro.

Michelfeld: Lkw versus Pkw

Zu einem Unfall mit 8000 Euro Sachschaden kam es am Mittwoch gegen 09:30 Uhr in der Haller Straße. Ein 71-jähriger Autofahrer wollte vom Parkplatz einer Bäckerei über den Gehweg auf die Haller Straße einfahren. Zeitgleich lenkte ein 59-jähriger Lkw-Fahrer, der zuvor auf dem Gehweg vor der Bäckerei geparkt hatte, ebenfalls auf die Haller Straße ein. Die Fahrlinie beider Fahrzeuge kreuzte sich und es kam zum Unfall. Pkw- und Lkw-Fahrer bezichtigten sich gegenseitig, den Unfall verursacht zu haben. Unfallzeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall unter Tel. 0791/400-555 zu melden.

Untermünkheim: Gebäude durch Fahrzeug beschädigt

Die Polizei in Schwäbisch Hall sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Unfall oder Beschädigung am Haus der Ortsmitte in der Hohenloher Straße geben können. An diesem wurde im Zeitraum zwischen Dienstag und Mittwoch eine Fensterscheibe, nahe eines Parkplatzes eingedrückt. Der erste Verdacht eines Einbruchs konnte zwischenzeitlich ausgeräumt werden. Das Spurenbild an der Glasscheibe weist auf einen Kontakt mit einem Fahrzeug hin. Der Sachschaden beträgt circa 1000 Euro. Hinweise bitte an Tel. 0791/400-555

Crailsheim: Unfall mit 3 Fahrzeugen

Ein 46-jähriger Lkw-Fahrer bog am Mittwoch von der Sulzbrunnenstraße nach links auf die Ellwanger Straße ab. Die Ampeln waren zum Unfallzeitpunkt gegen 13.30 Uhr außer Betrieb. Es galt die Vorfahrtregelung durch die vor Ort aufgestellten Verkehrsschilder. Bei seinem Linksabbiegen übersah der Lkw-Fahrer den vorfahrtsberechtigten VW Polo eines 33-Jährigen, sodass es zum Unfall kam und der Polo um 180 Grad entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung gedreht wurde. Ein zeitgleich auf der Gegenfahrspur fahrender 27-jähriger Touran-Lenker konnte dem VW Polo nicht mehr rechtzeitig ausweichen und kollidierte dem Fahrzeug. Der Gesamtschaden aller drei am Unfall beteiligten Fahrzeuge beläuft sich auf ca. 8000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell