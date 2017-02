POL-AA: Ostalbkreis: Falsche Polizeibeamte machen Beute; Kostenloses Taxifahren funktionierte nicht; 55-Jähriger durch Messerstiche verletzt; 76-jährige Fußgängerin bei Unfall verletzt und anderes

Ostalbkreis (ots) - Aalen: Parkrempler

Beim Ausparken beschädigte ein 33-Jähriger am Mittwochabend mit seinem Pkw BMW einen in der Zeppelinstraße geparkten Pkw Audi A6. Der dabei gegen 22.15 Uhr entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Aalen: Kostenlose Taxifahrt?

Kurz vor 22.30 Uhr forderte ein 35 Jahre alter Mann am Mittwochabend einen Taxifahrer am Aalener Bahnhof auf, ihn umsonst nach Ellwangen zu fahren. Als ihm dies verweigert wurde, schrie der Mann lautstark herum und pöbelte außer dem Taxifahrer auch Passanten an. Anschließend unterhielt sich der 35-Jährige mit zwei Personen und ging offenbar auf die beiden los. Beim Abwehren verletzte einer der Unbekannten den 35-Jährigen mit seinem Rucksack am Kopf. Hierbei zog dieser sich eine blutende Kopfplatzwunde zu, die im Krankenhaus ärztlich behandelt werden musste.

Aalen: Falscher Polizist erbeutet Bargeld und Schmuck

Bei der Polizei in Aalen wurden in jüngster Vergangenheit mehrfach Anzeigen gegen Unbekannte erstattet, die sich als Polizeibeamte ausgaben. (Wir berichteten am Vortag). Beim Polizeirevier Aalen gingen am Mittwoch nun zwei weitere Anzeigen gegen die falschen Ordnungshüter ein, denen es durch geschickte Gesprächsführung gelang, zwei 68 und 82 Jahre alte Aalenerinnen davon zu überzeugen, ihnen Wertgegenstände, Bargeld und EC-Karten auszuhändigen. In beiden Fällen hatte der Täter, der sich im einen Fall als "Hauptkommissar Hildebrandt" und im anderen als "Hildebrandt Stein" ausgab, den Damen erklärt, dass eine Diebesbande dingfest gemacht worden sei, bei denen eine Liste gefunden wurde, auf denen auch ihre Adressen vermerkt seien. In diesem Zusammenhang wäre es notwendig, die Wertgegenstände zunächst zu sichern und eine Sperrung der EC-Karten zu veranlassen, was der falsche Polizist "freundlicherweise" übernehmen wollte. Beiden Damen wurde zugesagt, dass sie ihre Wertsachen am nächsten Tag beim Polizeipräsidium in Aalen wieder abholen könnten. Arglos packten die beiden Frauen die gewünschten Dinge zusammen, die noch während des Anrufes von einem Unbekannten abgeholt wurden. Nur kurze Zeit später wurde von zwei Konten der 68-Jährigen ein größerer Bargeldbetrag abgehoben; eine weitere Auszahlung an einem Geldautomaten scheiterte. Außerdem erbeuteten die Täter den Schmuck beider Damen. Der Mann, der die Taschen an der Wohnungstüre übernahm, wurde als Herr Schwarz angekündigt. Er ist ca. 30 bis 40 Jahre alt und ca. 170 cm groß. Er sprach hochdeutsch. Der 68-Jährigen gegenüber erklärte er, dass sie das Telefon nicht benützen dürfe, da es eventuell von der Diebesbande abgehört würde und so die polizeilichen Ermittlungen gefährdet würden. Glücklicherweise hielt sich die Frau nicht an diese Anweisung und erstattete Anzeige bei der "richtigen" Polizei. Auch die 82-Jährige verständigte, nachdem ihr die ganze Sache dann doch seltsam vorkam, das Polizeirevier Aalen.

Generell gilt: - Geben Sie niemals Unbekannten am Telefon Auskünfte über Vermögenswerte - Übergeben Sie niemals Wertgegenstände oder Bargeld an Unbekannte - Echte Polizeibeamte würden niemals derartige Gegenstände telefonisch abfragen oder an der Haustüre abholen - Im Verdachtsfall rufen Sie die örtliche Polizeidienststelle oder die 110 zurück.

Aalen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker hinterließ am Mittwochmittag an einem Verkehrsschild, das an der Einmündung Vorderer Kirchberg / Waldhäuser Straße aufgestellt ist, einen Sachschaden von rund 500 Euro. Die Beschädigung wurde gegen 15.15 Uhr bemerkt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen, Telefon 07361/5240 entgegen.

Adelmannsfelden: Wildschwein contra Pkw

Lediglich geringer Sachschaden entstand, als eine 47-Jährige am Mittwochmorgen mit ihrem Pkw Rover ein Wildschwein erfasste, das gegen 7.45 Uhr die Kreisstraße 3242 zwischen Vorderwald und Adelmannsfelden querte. Das Tier, das wohl lediglich leicht vom Fahrzeug erfasst wurde, flüchtete in das angrenzende Gelände.

Ellwangen: Bei Einbruch gestört

Gegen 17.30 Uhr beobachtete ein Zeuge am Mittwochnachmittag einen Mann, der im Begriff war, in einen Bauwagen am Sportplatz Schrezheim einzusteigen. Als der Unbekannte dies bemerkte, flüchtete er über einen Acker und die dortige Fußgängerbrücke nach rechts in Richtung Rotenbach. Der Täter ist ca. 20 bis 30 Jahre alt und ca. 170 cm groß. Er trug eine graue Hose, eine schwarze Jacke und eine schwarze Mütze. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 50 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Telefon 07961/9300.

Leinzell: Unfallflucht

Auf rund 2000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein unbekannter verursachte, als er einen Pkw Ford beschädigte, der zwischen Dienstagnachmittag, 16 Uhr und Mittwochmorgen, 8.30 Uhr im Ziegelwiesenweg abgestellt war. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: 55-jähriger Mann durch Messerstiche verletzt

Schnittverletzungen im Halsbereich und am Ohr fügte ein 38-jähriger Tatverdächtiger am Donnerstagmorgen einem 55-Jährigen zu. Gegen 2 Uhr wurde der 38-Jährige aus einer Gaststätte am Kalten Markt verwiesen. Vor dem Lokal warf der Mann, der den Rauswurf offenbar nicht hinnehmen wollte, einen Blumenkübel um. Der 55-Jährige wollte den Randalierer beruhigen und wurde daraufhin mit einem Messer angegriffen und verletzt. Er wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Täter indes erschien anschließend ebenfalls beim Polizeirevier und gab an, dass er es war, der vor der Gaststätte Schläge bezogen habe. Anhand der Bilder einer Überwachungskamera konnte er jedoch eindeutig als Angreifer identifiziert werden.

Schwäbisch Gmünd: 76-jährige Fußgängerin bei Unfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochabend ereignete, wurde eine 76 Jahre alte Fußgängerin schwer verletzt. Ein 33-Jähriger befuhr gegen 22.20 Uhr mit seinem Pkw Opel die Herlikofer Straße aus Richtung Innenstadt kommend. Kurz vor der Bahnunterführung bemerkte er die Fußgängerin, die offenbar auf der Fahrbahn unterwegs war. Obwohl der 33-Jährige sein Fahrzeug noch abbremste, konnte er nicht verhindern, dass die 76-Jährige vom Pkw erfasst wurde und zu Boden stürzte. Sie wurde stationär ins Krankenhaus gebracht. Der am Fahrzeug entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Lorch: Auf die Gegenfahrspur geraten

Ein 76-jähriger Autofahrer verursachte am Mittwochabend einen Verkehrsunfall, bei dem kurz nach 19.30 Uhr ein Sachschaden von rund 15000 Euro entstand. Mit seinem Audi A4 befuhr er die B 297 in Fahrtrichtung Wäschenbeuren. Am Ortsende von Lorch kam er auf die Gegenfahrbahn und streifte dort den Pkw Renault einer 49-Jährigen. Nach diesem Zusammenstoß prallte das Fahrzeug im weiteren Verlauf gegen den Pkw BMW eines 63 Jahre alten Autofahrers. Alle Fahrzeuginsassen überstanden den Unfall unverletzt.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste am Mittwochnachmittag eine 23-Jährige ihren VW Touran gegen 15.45 Uhr an einem Fußgängerüberweg am Kreisverkehr Oberbettringer / Baldung- / Vordere Schmiedstraße anhalten. Ein 32-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem VW Caddy auf. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Gegen 10 Uhr beschädigte ein zunächst unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwochvormittag mit seinem Pkw Hyundai eine Abschrankung in der Weißensteiner Straße. Ohne sich um den von ihm verursachten Sachschaden von rund 2000 Euro zu kümmern, ging der Verursacher zu Fuß davon. Noch während der Unfallaufnahme kehrte der 83-Jährige zu seinem Fahrzeug zurück und konnte zweifelsfrei als Unfallverursacher festgestellt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell