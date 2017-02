POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche, Warnung vor falschen Polizeibeamten, Unfälle

Rems-Murr-Kreis (ots) - Backnang: Fehler beim Ausparken

Ein 90-jähriger Mercedes-Fahrer beabsichtigte am Mittwoch gegen 15.30 Uhr auf einem Kundenparkplatz eines Warenhauses in der Industriestraße auszuparken. Dabei muss er sich in den Pedalen verheddert haben, so dass er versehentlich das Gaspedal drückte und beim Rückwärtsfahren unkontrolliert gegen einen weiteren Mercedes und einen Ford Transit stieß. Personen wurden bei dem Fahrmanöver auf dem Parkplatz nicht verletzt. An den Unfallautos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro.

Fellbach: Versuchter Einbruch

Ein Einbrecher versucht am Mittwoch im Tizianweg in eine Erdgeschosswohnung einzubrechen. Am Abend gegen 20 Uhr wurden Aufbruchsspuren an Wohnzimmerfenstern sowie eine eingeschlagene Fensterscheibe festgestellt. Das Eindringen ins Gebäude scheiterte jedoch. Es bleibt zu vermuten, dass möglicherweise der Täter bei der Tatausführung, die den ganzen Tag umfasst, gestört wurde. Hinweise hierzu erbittet die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720.

Kernen im Remstal: Diebstahl aus Auto

Ein Dieb öffnete auf bislang unbekannte Art und Weise einen im Haldenweg geparkten Ford Mondeo entwendete daraus aufgefundenes Bargeld. Der Diebstahl wurde zwischen Montagabend und Dienstagmorgen verübt. Mögliche Zeugen, die hierzu Wahrnehmungen machten und Hinweise zur Tat geben können, sollten sich bitte mit der Polizei unter Tel. 0711/57720 in Verbindung setzen.

Fellbach: Parkrempler

7500 Euro Sachschaden verursachte am Mittwoch gegen 13 Uhr ein 72-jähriger Mercedes-Fahrer beim Einparken. In der Kirchhofstraße beabsichtigte er am rechten Fahrbahnrand einzufahren und touchierte dabei einen VW Touran.

Fellbach: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte in der Pater-Delp-Straße einen geparkten Pkw Peugeot 207CC und flüchtete anschließend. Der Autofahrer hinterließ einen Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Hinweise zum Unfallgeschehen, welches sich zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochvormittag ereignete, erbittet die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720.

Schorndorf: Anruf von "falschen Polizisten"

Genau richtig reagierte eine 69-jährige Frau aus Schorndorf, als sie am Mittwochnachmittag einen Anruf von einem falschen Polizisten erhielt. Der Anrufer täuschte vor, dass in der Nachbarschaft Einbrecher festgenommen wurden. Bei denen hätte die "Polizei" auch die Adresse und Bankdaten der 69-Jährigen aufgefunden, weshalb aus Sicherheitsgründen sie Geld von ihrem Konto abheben und den "Beamten", die bei der 69-Jährigen zu Hause vorbeikommen würden, übergeben solle. Die Angerufene ließ sich von den Betrügern nicht aufs Glatteis führen und ging auf keinerlei Forderungen oder Ratschläge ein. Sie beendete das Gespräch und unterrichtete umgehend die Polizei. Derzeit scheint diese Masche bei Betrügern vermehrt Anwendung zu finden, weshalb die Polizei nochmals zur besonderen Vorsicht rät. Beachten sie folgende Verhaltenstipps im Verdachtsfall:

- Lassen sie sich nicht von angezeigten Telefonnummern täuschen. Bei dieser Betrugsmasche wird oftmals über einen Internetdienst Fantasienummern generiert, die bei den Opfern den Anschein erwecken soll, dass die "echte Polizei" anrufe - Notieren sie die angezeigte Telefonnummer - Geben Sie niemals Unbekannten am Telefon Auskünfte über Vermögenswerte - Übergeben Sie niemals Wertgegenstände oder Bargeld an Unbekannte - Echte Polizeibeamte würden niemals derartige Gegenstände telefonisch abfragen oder an der Haustüre abholen - rufen Sie nach Gesprächsbeendigung umgehend die örtliche Polizeidienststelle oder die 110 zurück.

Weinstadt: Am Fußgängerüberweg verletzt

Zumindest leichte Verletzungen zog sich ein 19-jähriger Fußgänger zu, als er am Mittwochabend einen Fußgängerüberweg in der Cannonstraße überquerte. Dabei wurde er gegen 19.30 Uhr beim Anfahren von einem 56-jährigen Smart-Fahrer übersehen, der zuvor einem anderen das Überqueren des Überweges ermöglichte.

Waiblingen-Neustadt: Einbruch in Wohnhaus

Am Mittwochabend wurde gegen 18.45 Uhr festgestellt, dass vermutlich mehrere Diebe in ein Wohnhaus zwischen der Taubenstraße und Neustadter Hauptstraße eingebrochen hatten. Die Diebe drangen über die Terrassentüre ein und durchsuchten verschiedene Räume. Letztlich entwendeten sie Schmuck, Bargeld und Uhren. Hinweise bezüglich verdächtiger Wahrnehmungen im Wohngebiet nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422 entgegen.

Waiblingen: Vorfahrt missachtet

In der Ruhrstraße missachtete am Mittwoch gegen 9.45 Uhr eine 39 Jahre alte Polo-Fahrerin die Vorfahrt eines 81-jährigen Mercedes-Fahrers. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden von rund 5000 Euro.

Remshalden: Einbruchsversuch

Am westlichen Ortsrand von Buoch versuchte ein unbekannter Einbrecher zwischen Sonntagmorgen und Mittwochmorgen vergeblich in ein Wohnhaus einzudringen. Unter anderem durch Hebelversuche an Fenstern entstand Sachschaden von etwa 2000 Euro. Hinweise auf den Dieb bzw. verdächtiger Fahrzeuge werden vom Polizeiposten Remshalden unter Telefon 07151/72463 entgegen genommen.

Waiblingen: Einbruch in Bürogebäude

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen brachen Unbekannte gewaltsam in ein Bürogebäude in der Mayenner Straße ein. Im Innern brachen sie einige Türen auf und durchsuchten die Büroräume. Die Eindringlinge entwendeten Bargeld und verursachten Sachschaden von etwa 5000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422 entgegen.

Waiblingen: Auffahrunfall

Rund 6000 Euro Sachschaden entstanden am Mittwoch bei einem Auffahrunfall in der Jesistraße. Ein 32-jähriger Peugeot-Fahrer fuhr gegen 9.30 Uhr aus Unachtsamkeit auf den Renault einer 52-Jährigen auf. Der totalbeschädigte Peugeot musste anschließend abgeschleppt werden.

Winnenden: Unfall im Kreisverkehr

Rund 2500 Euro Sachschaden verursachte ein 57-jähriger VW-Fahrer, als er in der Nacht auf Donnerstag gegen Mitternacht in den Kreisverkehr Max-Eyth-Straße/Friedrich-List-Straße einfuhr und dabei die Vorfahrt einer 26-jährigen Audi-Fahrerin missachtete.

Winnenden: Diebstahl

Ein unbekannter Dieb entwendete am Mittwoch, im Zeitraum zwischen 7 Uhr und 14.40 Uhr, in einem Drogeriemarkt in der Fußgängerzone 36 Füller im Wert von knapp 600 Euro. Hinweise auf den Dieb liegen bislang nicht vor.

Leutenbach: VW Polo übersehen

In der Hauptstraße setzte am Mittwoch gegen 11.20 Uhr ein 57-Jähriger mit seinem Mitsubishi ein Stück zurück und übersah dabei eine heranfahrende 20-jährige Polo-Lenkerin. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden von circa 4000 Euro.

Schorndorf: Unfall mit Fußgänger-Zeugen gesucht

Auf dem Parkplatz bei der Sporthalle in der Olgastraße ereignete sich am Mittwochmorgen ein Unfall, zudem das Polizeirevier Schorndorf Zeugen sucht. Dort kam es gegen 7 Uhr zum Zusammenstoß zwischen einem rangierenden 21-jährigen Mitsubishi-Fahrer sowie einem 27-Jährigen, der neben einem parkende Fahrzeug stand. Dieser wurde dadurch leicht verletzt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Telefon 07181/2040 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell