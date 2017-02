POL-AA: Kernen im Remstal: 18-Jähriger bei Motorradunfall schwer verletzt

Kernen im Remstal: (ots) - Ein 18-jähriger Fahranfänger zog sich am Mittwochabend gegen 16.20 Uhr bei einem Motorradunfall schwerste Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik verbracht werden. Der junge Kraftfahrer befuhr die L 1199 von Stetten in Richtung Esslingen. Beim Durchfahren einer Linkskurve kam er vermutlich infolge eines Fahrfehlers zu weit nach rechts. Beim Gegensteuern verlor er offenbar die Kontrolle und stürzte. Anschließend schlitterte er eine ca. 5 Meter Böschung abwärts und kam dort auch zum Liegen. Nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Verletzte mit dem Hubschrauber in die Klinik verbracht. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Die Unfallstelle war während der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs halbseitig befahrbar.

