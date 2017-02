POL-AA: Ostalbkreis: Polzei warnt vor "falschen Polizisten" - Unfallzeugen zu unklarem Unfallgeschehen gesucht

Ostalbkreis: (ots) - Aalen: Anrufe von Falschen Polizisten

Im Bereich Aalen erhielten am Mittwochnachmittag einige Haushalte verdächtige Anrufe. Bei den Angerufenen sollte durch eine fingierte Telefonnummer der Eindruck erweckt werden, dass die örtliche Polizei am Apparat sei. Die Gespräche hatten allesamt die Zielrichtung, Informationen über Wertgegenstände und anwesende Personen im Haushalt zu erlangen. Das Vorgehen der Anrufer dient den polizeilichen Erfahrungen nach als Vorbereitungshandlung, um im weiteren Schritt in die Wohnungen der Betroffenen zu gelangen. Soweit bislang bekannt wurde, soll es zu einem schädigenden Vorfall gekommen sein. Nähere Informationen liegen hierzu jedoch noch nicht vor.

Die Polizei warnt über derartiges Vorgehen der meist organisierten Ganoven. Bürger sollten wirklich wachsam sein und sich nicht von einer derartigen Telefonnummer in die Irre führen lassen, da sich über das Internet jegliche Wunschnummer generieren lässt, die beim Anruf übermittelt werden. Die "echte Polizei" würde auch niemals telefonisch über im Haus befindliche Wertgegenstände oder Barvermögen Information einholen. Deshalb sollte schon beim geringsten Verdacht eines fingierter Anrufs der "falschen Polizei" sofort die angezeigte Telefonnummer notiert, das Gespräch beendet und die örtlich zuständigen Polizei vom Vorfall informiert werden. Die richtige Telefonnummer der "echten Polizei" ist aus den öffentlichen Telefonverzeichnissen zu entnehmen. Sollte diese Nummer nicht vorliegen, wäre auch ein Kontakt über Notruf möglich.

Essingen / Mögglingen: Unfallbeteiligtes Fahrzeug gesucht

Den Unfallbeteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag oder Dienstag in Mögglingen oder Essingen zugetragen hat, suchen die Beamten des Polizeiposten Heubach. Ein 68 Jahre alter VW-Lenker hatte einen Unfall gemeldet, bei dem sein Fahrzeug in geparktem Zustand vorne links beschädigt worden sei und dabei ein Schaden von circa 2.000 Euro entstand. Aufgrund der Spurenlage kamen jedoch die Beamten zu dem Ergebnis, dass der VW-Lenker auch der Unfallverursacher gewesen sein könnte.

Als Unfallstellen kommen für Montag zwischen 10:30 Uhr und 12:00 Uhr der REWE-Parkplatz oder zwischen 12:00 Uhr und 12:10 Uhr der Bereich Bahnhofstraße in Essingen betracht. Ebenso könnte sich der Unfall am Dienstag, zwischen 15:30 Uhr und 15:40 Uhr in Mögglingen in der Bahnhofstraße ereignet haben.

Der Polizeiposten Heubach bittet um Hinweise unter Telefon: 07173/8776.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell