POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: verschiedene Ereignisse

Schwäbisch Hall (ots) - Schwäbisch Hall: Einbruch in Getränkehandel

Unbekannte Diebe brachen in der Nacht zum Mittwoch in einen Getränkemarkt in der Crailsheimer Straße ein. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt ins Innere des Verkaufsraums und entwendeten Zigaretten und Spirituosen im Wert von ca. 2000 Euro. Die Beschädigungen im Eingangsbereich belaufen sich auf ca. 1500 Euro. Hinweise bezüglich verdächtiger Wahrnehmungen nimmt die Polizei Schwäbisch Hall unter Tel. 0791/4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Außenspiegel gestohlen

Ein bislang unbekannter Langfinger entwendete in der Nacht zum Mittwoch das Glas des rechten Außenspiegels eines Opel Astra. Dieser war im Swiggerweg in Hessental abgestellt. Hinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter Tel. 0791/400-555.

Crailsheim: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ein 44-jähriger Autofahrer machte am Dienstag gegen 11:00 Uhr die Polizei selbst auf sich aufmerksam, weil er die Gaildorfer Straße mit einem defekten Licht entlang fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Audi-Fahrer die erforderliche Fahrerlaubnis nicht besaß. Das defekte Licht war nun zweitrangig, auf ihn kommt nun eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis zu.

Crailsheim: Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Am Dienstag zwischen 11:00 und 12:00 Uhr wurde ein, in der Grabenstraße auf einem Parkplatz, abgestelltes Fahrzeug von einem unbekannten Autofahrer beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Crailsheim unter Tel. 07951/4800.

Frankenhardt: Reh verursacht Totalschaden

Am Dienstagabend gegen 18 Uhr ereignete sich auf der Gemeindestraße zwischen Appensee und Honhardt ein Wildunfall. Der 37-jährige Opel Tigra Fahrer kam in der Folge eines Zusammenstoßes mit einem Reh nach rechts von der Straße ab, rutschte eine ca. 5 Meter tiefe Böschung hinab und landete in einem Bachbett. Der Fahrer wurde durch den Unfall nicht verletzt. An dem Opel entstand wirtschaftlicher Totalschaden und musste mit einem Kran geborgen werden.

Kirchberg an der Jagst: Polizei sucht Holzdiebe

In der vergangenen Woche wurden vom Areal einer Gartenbaufirma in der Escherstraße immer wieder kleinere Mengen Holz, sowie zwei Kokosmatten gestohlen. Der Polizeiposten Rot am See hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07955/925331.

Crailsheim: Sparschwein gestohlen

Heute gegen 12:30 wurde aus einem Fachgeschäft für Hörgeräte in der Ringgasse ein Sparschwein gestohlen. Die Täter gingen dabei arbeitsteilig vor. Während der eine die Türe offen hielt, schnappte sich der zweite Täter ein gelbes Sparschwein mit farbigen Punkten von der Verkaufstheke. Mit ihrer Beute (Inhalt ca. 30 EUR) flüchteten die beiden Diebe zu Fuß in Richtung Diebsturm. Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07951/4800. Die beiden Täter sollen zwischen 13 und 17 Jahren alt sein, schlank und ca. 170cm groß sein. Bekleidet seien sie mit jeweils dunklen Jeans, der eine mit grauem Mantel, der andere mit olive-farbener Jacke, gewesen sein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell