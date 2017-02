POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Heckscheibe eingeworfen - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Backnang: Auffahrunfall

5000 Euro Sachschaden verursachte am Mittwochmorgen gegen 8.20 Uhr eine 51-jährige Fahrerin eines Ford Kuga. Sie befuhr die Schöntaler Straße und übersah infolge Unachtsamkeit das Halten einer vorausfahrenden Renault-Fahrerin. Die beiden Autofahrerinnen blieben bei der Karambolage unverletzt.

Althütte: Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot

Eine 68-jährige Mercedes-Fahrerin befuhr am Montagmorgen gegen 7.15 Uhr die L 1120 von Althütte in Richtung Rettichkreisel. Infolge Unachtsamkeit kam sie zu weit links und streifte auf der schmalen Straße ein entgegengekommenes landwirtschaftliches Fahrzeug. Am Mercedes entstand dabei ein Streifschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Weinstadt-Endersbach: Vorfahrt missachtet

An der Einmündung der Abfahrt der B29 zur Schorndorfer Straße ereignete sich am Mittwochmorgen ein Verkehrsunfall, bei dem rund 8000 Euro Sachschaden entstanden. Eine 55-jährige Skoda-Fahrerin missachtete dort gegen 7.15 Uhr die Vorfahrt eines 23-Jährigen Smart-Fahrers, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der Smart prallte anschließend noch gegen einen im dortigen Bereich verkehrsbedingt wartenden VW, der von einer 38-Jährigen gelenkt wurde.

Schwaikheim: Scheibe eingeschlagen

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen schlug ein Unbekannter die Heckscheibe eines VWs ein, der in der Nacht in der Brückenstraße abgestellt war. Dadurch entstand Sachschaden von mehrere hundert Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter Telefon 07195/6940 entgegen.

Winterbach: Verlorene Ladung löst Unfälle aus

Aufgrund verlorener Ladung ereigneten sich am Mittwochmorgen zwei Unfälle auf der B29. Ein 32-Jähriger war gegen 7.15 Uhr mit seinem Lkw in Richtung Aalen unterwegs, als er auf Höhe Winterbach Schaumstoffplatten von der offenen Ladefläche verlor. Ein nachfolgender 35-jähriger Mercedes-Fahrer konnte gerade noch vor dem Hindernis anhalten, was einer ihm nachfolgenden 32-Jährigen nicht mehr gelang und sie mit ihrem Seat auf den Mercedes auffuhr. Während eine weitere nachfolgende 46-jährige Mercedes-Fahrerin vor der Unfallstelle abzubremsen konnte, gelang dies einer nachfolgenden Citroen-Fahrerin nicht mehr. Sie krachte auf den Mercedes, sodass beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Es entstand an den Fahrzeugen ein Gesamtschaden von rund 15.000 Euro.

