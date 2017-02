POL-AA: Ostalbkreis: Auto demoliert - Unfälle

Ostalbkreis: (ots) - Aalen: Pkw mutwillig beschädigt

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen beschädigte ein Unbekannter vermutlich durch Faustschläge das Autodach eines Pkw Fiat, der hinter einem Geschäft auf einem Stellplatz in der Fußgängerzone des Spritzenhausplatzes abgestellt war. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

Hüttlingen: Wildunfall

Mit einem Fuchs kollidierte eine 23-jährige Mercedesfahrerin, als sie am Mittwochmorgen, gegen 4.20 Uhr, die K 3236 aus Richtung Neuler-Sulzdorf in Richtung Hüttlingen befuhr. Während an dem Pkw ein Schaden von ca. 2000 Euro entstand, konnte der Fuchs offensichtlich unverletzt über das angrenzende Wiesengelände wegrennen.

Ellwangen: Parkplatzrempler

Auf einem Kundenparkplatz in der Karlstraße beschädigte eine 19-jährige VW-Lenkerin beim Rückwärtsausparken einen dahinter stehenden Pkw einer 77-jährigen VW-Lenkerin. Der Gesamtschaden wird auf ca. 2000 Euro beziffert.

Ellwangen: Unfall beim Fahrspurwechsel

Ein 79-jähriger Hyundai-Fahrer befuhr am Mittwochvormittag gegen 9.15 Uhr den linken Fahrstreifen der Dalkinger Straße in Richtung Hochbrücke. Zum Rechtsabbiegen in die Konrad-Adenauer-Straße wechselte er auf die Rechtsabbiegespur, wo er mit dem Pkw einer dort fahrenden 43-jährigen VW-Lenkerin kollidierte. An den Autos entstand hierbei ein Sachschaden von ca. 6000 Euro.

Ellwangen-Röhlingen: Beim Abbiegen gestreift

Am Mittwochmorgen ordnete sich ein 58-jähriger Sattelzug-Lenker gegen 7.40 Uhr auf die Linksabbiegespur der Hauptstraße ein, um in die Pfahlheimer Straße einzubiegen. Beim Abbiegen scherte das Heck des Sattelzuges leicht nach rechts aus und streifte den Auflieger eines zwischenzeitlich auf gleicher Höhe befindlichen Sattelzuges, dessen 31-jährigen Sattelzug-Lenker die Geradeausspur der Hauptstraße in Richtung Bopfingen befuhr. Der Unfallverursacher, der vermutlich den Unfall gar nicht bemerkt hatte, fuhr ohne anzuhalten weiter. Er konnte kurze Zeit später von der Polizei angetroffen werden. 2000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Schwäbisch Gmünd: Diebstahl von Jeanshosen - Polizei sucht Zeugen

Von einem Kleiderständer im Außenbereich eines Geschäftes in der Bocksgasse wurden am Dienstagmittag, gegen 11.30 Uhr, zwei Jeanshosen einer italienischen Marke im Wert von ca. 80 Euro entwendet. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen Schwarzafrikaner gehandelt haben, der gebrochen Deutsch mit französischem Akzent gesprochen hat. Er war ca. 190 cm groß, hatte eine schlanke Figur und trug einen blauen Parka sowie eine blaue Jeanshose. Die Polizei Schwäbisch Gmünd bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07171/3580.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell