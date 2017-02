POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Backnang: Auffahrunfälle

Ein 32-jähriger Fahrer eines VW Golf befuhr am Dienstag gegen 11 Uhr die Emmener Straße in Richtung Winnenden, als er an einer roten Ampel bei der Kreuzung zur Züricher Straße die haltenden Autos übersah. Er fuhr einem Ford Transit auf und verursachte dabei einen Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Weitere 5000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Auffahrunfall, der sich gegen 10 Uhr ereignete. In der Eugen-Adolff-Straße in Richtung Adenauer Platz hielt eine 21-jährige Fahrerin eines VW Passats vor einer Ampel vorschriftsmäßig an. Dies erkannte eine nachfolgende 28-jährige Opel-Fahrerin zu spät und fuhr dem VW auf.

Fellbach: Rangierunfall

Eine 30-jährige Mercedes-Fahrerin beabsichtigte am Dienstagabend gegen 19 Uhr von dem Tizianweg nach links in den Rubensweg einzubiegen. Dabei musste sie ein Stück zurücksetzen und übersah beim Rangieren einen hinter ihr stehenden Fiat Panda. Bei der Karambolage entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

Fellbach: Unfall bei unklarer Verkehrslage

Eine Autofahrerin beabsichtigte am Dienstag kurz vor 12 Uhr in der Philipp-Reis-Straße kurz vor der Schaflandstraße nach links in einen Firmenparkplatz einzubiegen. Sie hielt zunächst an, um einer 48-jährigen Hyundai-Fahrerin das Ausfahren zu ermöglichen. Eine nachfolgende 49-jährige Mercedes-Fahrerin erkannte die Gefahrensituation zu spät, fuhr an der Linksabbiegerin vorbei und stieß dann mit der aus dem Parkplatz ausfahrenden Hyundai-Fahrerin zusammen. Dabei entstand an den Unfallautos ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 5500 Euro.

Welzheim: Rückschaupflicht missachtet

Ein 71-jähriger Ford-Fahrer parkte am Dienstag gegen 13 Uhr auf einem Stellplatz in der Schloßgartenstraße. Vor dem Aussteigen öffnete er die Türe, ohne auf eine in eine weitere Parklücke einfahrende Audi-Fahrerin zu achten. Bei der Kollision blieb der 71-Jährige zwar unverletzt, jedoch entstand an den Autos ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Waiblingen: Von Bremse gerutscht

Im Bereich der Kreuzung Erbachstraße/Karl-Ziegler-Straße wollte eine 68-jährige Mercedes-Fahrerin an einer Bäckerei einparken. Dabei rutschte sie am Dienstag gegen 9.30 Uhr von der Bremse und stieß in der Folge gegen das Gebäude. Dadurch wurden die Fassade sowie ein Werbeschild leicht beschädigt. Der Schaden dort kann noch nicht beziffert werden. Der Schaden am Mercedes wird auf 2000 Euro beziffert.

Leutenbach: Einbruch in Wohnhaus

Gewaltsam verschaffte sich ein Einbrecher am Dienstagabend Zutritt zu einem Wohnhaus in der Gartenstraße. Der unbekannte hebelte zwischen 17.45 Uhr und 21 Uhr eine Türe auf der Rückseite des Gebäudes auf und gelangte so in das Innere. Dort durchsuchte er sämtliche Zimmer und verursachte dadurch zusätzlichen Sachschaden. Ob letztlich Gegenstände entwendet wurden ist noch nicht klar und bedarf der weiteren Abklärungen. Hinweise bezüglich verdächtiger Personen oder Fahrzeuge im Wohngebiet nimmt das Polizeirevier Winnenden unter Telefon 07195/6940 entgegen.

Winnenden: Unfall im Kreisverkehr

Ein 47-jähriger Audi-Lenker fuhr am Dienstag gegen 20.30 Uhr in den Henri-Dujol-Kreisverkehr an der L1140 ein. Dabei übersah er eine bereits im Kreisel fahrende 56-jährige VW-Lenkerin. Durch den folgenden Zusammenstoß entstand Sachschaden von etwa 15.000 Euro.

Leutenbach: Spiegelstreifer-Zeugen gesucht

Auf der L1127 ereignete sich am Dienstag gegen 18.15 Uhr zwischen dem Weiler Kreisel sowie Affalterbach ein Unfall, zudem das Polizeirevier Winnenden Zeugen sucht. Auf Höhe der Abfahrt Gollenhof streiften sich im Begegnungsverkehr ein 25-jähriger Mercedes-Sprinter-Fahrer sowie ein 48-jähriger Lkw-Fahrer mit den linken Außenspiegeln. Dadurch entstand Sachschaden von etwa 1500 Euro. Zur Klärung der genaueren Umstände wird unter Telefon 07195/6940 um Zeugenhinweise gebeten. Insbesondere werden die jungen Männer gebeten, sich zu melden, die an der Unfallstelle mit einem VW Bus anhielten, dann aber weiterfuhren.

Winnenden: Nissan übersehen

Ein 34-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr am Dienstag gegen 16 Uhr von einer Firmenzufahrt in die Max-Eyth-Straße ein und übersah dabei einen Nissan, der von einem 30-Jährigen gelenkt wurde. 2500 Euro sind bei diesem Unfall die Schadensbilanz.

Schorndorf: Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Dienstag zwischen 15 Uhr und 17 Uhr einen Pkw Hyundai, der in der Stettiner Straße abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt und hinterließ rund 1000 Euro Schaden. Hinweise auf diesen erbittet das Polizeirevier Schorndorf unter Telefon 07181/2040.

Schorndorf: Gefährliche Fahrmanöver-Zeugen gesucht

Eine 22-Jährige wurde am Dienstagnachmittag durch den Fahrer eines VW Kombi auf der B29 gefährdet. Die junge Frau war gegen 15.30 Uhr mit ihrem türkisfarbenen Ford Ka in Richtung Stuttgart unterwegs, als der VW-Fahrer zwischen den Anschlussstellen Urbach und Schorndorf-West die Frau zwei Mal rechts überholte und jeweils so knapp vor ihr einscherte, dass sie gefährdet wurde und dabei auch ein Mal ins Schlingern geriet. Der VW-Fahrer verließ die B29 dann an der Ausfahrt Winterbach. Zeugen, denen die Überholmanöver bzw. die Fahrweise des Passat-Fahrers aufgefallen sind, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schorndorf unter Telefon 07181/2040 zu melden.

Schorndorf. Auffahrunfall

Am Kreisverkehr am Reinhold-Maier-Platz fuhr am Dienstag gegen 16.30 Uhr ein 24-jähriger VW-Fahrer aus Unachtsamkeit auf den BMW einer haltenden 55-Jährigen auf. Dadurch verursachte er etwa 2000 Euro Schaden.

