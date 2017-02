POL-AA: Raum Ellwangen: Täter verletzt? Verkehrsunfälle

Ostalbkreis (ots) - Ellwangen: Verletzte sich der Täter?

Zwischen 8 und 11 Uhr machte sich ein Unbekannter am Dienstagmorgen an der Wohnungstüre eines Gebäudes in Neunheim zu schaffen. Möglicherweise verletzte sich der Täter dabei. Die Polizei in Ellwangen nimmt unter Telefon 07961/9300 Beobachtungen rund um die genannte Tatzeit entgegen und ebenso Hinweise auf eine Person, an der eine frische Verletzung festgestellt wurden.

Stödtlen: Wildunfall

Auf der Kreisstraße 3211 erfasste ein 50-Jähriger am Dienstag mit seinem Pkw Suzuki ein die Fahrbahn zwischen Stödtlen und Mönchsroth querendes Reh. Das Tier wurde bei dem Aufprall gegen 17.20 Uhr getötet; am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 5000 Euro.

Ellwangen: Unfallflucht

Am Dienstagnachmittag wurde festgestellt, dass ein unbekanntes, höheres Fahrzeug im Tunnel der Südtangente, von der Dalkinger Straße kommend, in Richtung Neunheim fahrend, mehrere an der Tunneldecke verlegte Elektroleitungen und zwei quer angebrachte Warnbaken beschädigtet. Die Beschädigungen entstanden vermutlich gegen 15.15 Uhr durch ein nach oben herausragendes Metallstück. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Telefon 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste eine 42-jährige Autofahrerin ihren Pkw VW am Dienstagmittag auf der Dalkinger Straße anhalten. Ein 21-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr gegen 12.20 Uhr mit seinem Pkw Audi auf. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.

