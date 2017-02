POL-AA: Raum Aalen: mit entwendetem Feuerlöscher Fahrzeuge besprüht; einige Verkehrsunfälle

Ostalbkreis (ots) - Essingen: Unfallflucht an geparkten Pkw

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte am Dienstag einen Sachschaden von rund 1500 Euro, als er zwischen 8 und 13.30 Uhr einen Pkw beschädigte, der in der Limesstraße abgestellt war. Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher bitte an das Polizeirevier Aalen, Telefon 07361/5240.

Essingen: Unfallflucht im fließenden Verkehr

Auf rund 4000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker am Dienstagmorgen an einem Pkw Audi verursachte. Der 52-jähriger Audi-Fahrer bog gegen 5.45 Uhr von der B 29 in Richtung Gewerbegebiet Dauerwang ab. Hierbei wurde sein Fahrzeug von einem weißen Kastenwagen gestreift, der aus Richtung Gewerbegebiet nach links auf die B 29 einfuhr. Während der 52-Jährige sein Fahrzeug anhielt, fuhr der Unfallverursacher unbeeindruckt in Richtung Schwäbisch Gmünd davon. Hinweise auf den Kastenwagen und dessen Lenker nimmt das Polizeirevier in Aalen, Telefon 07361/5240, entgegen.

Aalen: Feuerlöscher entwendet - Fahrzeuge besprüht

Ein 14-jähriger Jugendlicher steht im Verdacht, am Dienstagabend aus einem Schulgebäude in der Schleifbrückenstraße einen Feuerlöscher entwendet und mit diesem dann gegen 19 Uhr mehrere Fahrzeuge besprüht zu haben. Ob, über den Feuerlöscher hinaus, Sachschaden entstand ist noch offen. Ein Zeuge hatte den Jugendlichen beobachtet und die Polizei verständigt, die den ihnen bekannten Jugendlichen im fraglichen Bereich antraf.

Aalen: 20000 Euro Schaden bei Auffahrunfall

Eine 34-jährige Kleinbus-Fahrerin verursachte am Dienstagnachmittag auf der B 29 einen Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von ca. 20000 Euro entstand. Verkehrsbedingt hielt gegen 14.45 Uhr vor ihr ein 55-jähriger Pkw-Fahrer seinen Maserati, Höhe Gewerbegebiet Aalen-West an. Die 34-Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr mit ihrem Fiat Ducato auf. Beide Fahrzeuglenker blieben unverletzt.

Westhausen: Anhänger beschädigte Leitpfosten

Der Anhänger eines Lkws kam am Dienstagnachmittag auf der Abfahrt der BAB A7, Westhausen, im dortigen Kurvenbereich ins Schleudern und beschädigte dabei gegen 15.35 Uhr ein Verkehrszeichen und einen Leitpfosten. Dabei entstand Sachschaden von einigen hundert Euro.

Aalen: Fahrzeug machte sich selbständig

Rund 2000 Euro Sachschaden entstand, als sich ein Pkw Mercedes Benz am Dienstag selbständig machte und zwischen 5.30 und 14 Uhr einen Pkw Peugeot beschädigte. Der 59-jährige Fahrzeugbesitzer hatte den Pkw am Morgen auf einem Parkplatz in der Schelmenstraße abgestellt. Wohl weil sich dort durch das einsetzende Tauwetter ein Wasserfilm bildete, der wieder überfror, rutschte das Fahrzeug von der Parkfläche gegen den ebenfalls geparkten Pkw Peugeot.

Essingen: 5000 Euro Sachschaden

An der Ampelanlage vor der Abzweigung Essingen / Forst musste ein 61-Jähriger am Dienstagmittag seinen Pkw BMW anhalten. Der 25-jährige Fahrer eines Lkws erkannte dies gegen 13.30 Uhr zu spät und fuhr auf den BMW auf. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.

Aalen: Unfall beim Rangieren

Beim Rangieren beschädigte ein 38-Jähriger am Dienstagvormittag mit seinem Pkw Audi in der Wilhelmstraße den Pkw Seat eines 27-Jährigen. Der dabei kurz vor 10.30 Uhr entstandene Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt.

Abtsgmünd: Vorfahrt missachtet

An der Einmündung Vorstadtstraße / Hauptstraße missachtete eine 39-jährige VW-Fahrerin am Dienstagmorgen, gegen 7.30 Uhr die Vorfahrt eines 25-jährigen Ford-Fahrers. Beim Zusammenstoß beider Fahrzeuge stand ein Sachschaden von rund 7500 Euro.

