POL-AA: LK Schwäbisch Hall: Blechschäden

LK Schwäbisch Hall (ots) - Crailsheim : Unfallflucht

Auf rund 1000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein unbekannter Fahrzeuglenker verursachte, als er zwischen Freitagmittag, 14 Uhr und Samstagnachmittag, 14.30 Uhr einen Pkw BMW beschädigte, der in einem Hofraum in der Melchior-Holl-Straße geparkt war. Hinweise bitte an das Polizeirevier Crailsheim , Telefon 07951/4800.

Crailsheim: Unfallflucht

Ein in der Sulzbrunnenstraße abgestellter Pkw Mercedes Benz wurde am Montagvormittag angefahren. Am Mercedes entstand Sachschaden von rund 1000 Euro, der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle. Die Polizei in Crailsheim nimmt unter Telefon 07951/4800 Hinweise auf den Unfallhergang entgegen, der in der Zeit zwischen 9.30 Uhr und 9.53 Uhr stattfand.

Crailsheim : Wildunfall

Auf der Landesstraße 1005 erfasste ein 26-Jähriger am Montagmorgen mit seinem Pkw Audi A3 ein gegen 7.15 Uhr die Fahrbahn zwischen Spielbach und Leuzendorf querendes Reh. Das Tier wurde bei dem Aufprall getötet; am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 2500 Euro.

Crailsheim : Reh contra Pkw

Rund 1000 Euro Sachschaden entstand am Sonntagabend, als ein 52-Jähriger mit seinem Pkw Ford-Fiesta auf der Kreisstraße 2641 zwischen Onolzheim und Jagstheim ein gegen 20.30 Uhr die Fahrbahn querendes Reh erfasste. Das Tier flüchtete nach dem Anprall in den angrenzenden Wald.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell