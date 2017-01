POL-AA: Ostalbkreis: Müllsünderin muss aufräumen; Hund beißt Hund; Diebestasche im Einsatz; auf Fußgängerüberweg verletzt und weitere Unfälle

Aalen (ots) - Aalen: Nicht nur geärgert; auch gemacht

Eine Zeugin beobachtete am Montagmorgen, wie eine Frau eine Plastiktüte neben einen Glascontainer in der Friedhofstraße stellte. Da offensichtlich war, dass sich in der Tüte Hausmüll befand, verständigte die Zeugin die Polizei, die auch sofort kommen konnte. In der Zwischenzeit hatten die beiden Frauen die Innenstadt erreicht, wo die Polizei die Müllsünderin in der Radgasse anhalten konnte. Die 59-jährige Aalenerin musste den abgestellten Müll, darunter eine alte Bratpfanne und eine WC-Bürste, wieder mitnehmen. Sie erhält eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, die von der Stadt als zuständiger Behörde weiterverfolgt wird.

Hüttlingen: Auffahrunfall im Kreisverkehr

Im Kreisverkehr entlang der Wasseralfinger Straße fuhren am Montagmorgen zwei Pkw aufeinander. Das eine Fahrzeug befand sich bereits im Kreisel, als der andere einfuhr und dabei gegen 7.20 Uhr auf den Vordermann auffuhr. An den beiden Pkw entstand dabei Sachschaden von etwa 3000 Euro.

Heubach: Auf Fußgängerüberweg verletzt

Eine 53 Jahre alte Fußgängerin wurde am Montagmorgen verletzt, während sie sich auf einem Fußgängerüberweg befand. Der 56-jährige Fahrer eines Pkw Opel durchfuhr gegen 6.50 Uhr, aus der Ortsmitte kommend, den Kreisel entlang der Gmünder Straße/Bucher Hauptstraße. Beim Ausfahren aus dem Kreisel erfasste er die Fußgängerin und lud sie auf die Motorhaube auf. Die Fußgängerin zog sich dabei Verletzungen zu, die zunächst durch den Rettungsdienst an der Unfallstelle erstbehandelt und anschließend in der Stauferklinik weiterbehandelt wurden. Am Opel entstand kein nennenswerter Sachschaden.

Schwäbisch Gmünd: Hund beißt Hund

Eine 50-jährige Frau zeigte bei der Polizei an, dass ihr Hund beim Gassigehen am Sonntagmittag von einem anderen Hund gebissen und verletzt wurde. Sie war auf einem Feldweg zwischen Schwäbisch Gmünd und Herlikofen unterwegs, als ihr ein freilaufender Hund entgegenkam, der ihren biss. Beim beißenden Hund soll es sich um einen schwarzen Labrador-Retriever handeln, der mit dem Namen "Rico" gerufen wurde und von einer etwa 70-jährigen Frau begleitet wurde. Hinweise auf Hund und Frauchen nimmt die Polizei in Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Ellwangen: Diebestasche im Einsatz

Mit einer sogenannten Diebestasche ausgestattet, ging eine 23-jährige Frau am Montagvormittag auf Diebestour. Als sie gegen 11 Uhr die Kasse eines Drogeriegeschäftes in der Aalener Straße passierte, ohne die eingesteckten Waren zu bezahlen, wurde sie von einer Beschäftigten aufgehalten. In der Tasche fanden sich verschiedene unbezahlte Gegenstände im Verkaufswert von etwa 75 Euro. Die Frau wurde auf der Polizeidienststelle einer Identitätsüberprüfung unterzogen und anschließend entlassen. Gegen sie wird eine Anzeige wegen Diebstahls erstattet werden.

Ellwangen: Vorfahrt nicht beachtet

An der Einmündung Schönauer Straße/Dankoltsweiler Straße missachtete am Montagvormittag ein Pkw-Fahrer die Vorfahrt eines auf der Dankoltsweiler Straße in Richtung Im Jagsttal fahrenden Pkws. Beim Zusammenstoß gegen 10.50 Uhr entstand an den beiden Unfallautos ein Schaden von zusammen etwa 8000 Euro.

