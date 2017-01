POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch in Metzgerei und Unfälle

Rems-Murr-Kreis (ots) - Weinstadt-Beutelsbach: Einbruch in Metzgerei

Unbekannte Diebe brachen in der Nacht auf Montag in eine Metzgerei in der Ortsmitte ein. Die Einbrecher verschafften sich über die Eingangstüre gewaltsam Zutritt in den Verkaufsraum und brachen im Innern zudem eine Bürotüre auf. Sie durchsuchen mehrere Schränke und Schubladen und entwendeten schließlich vorgefundenes Kleingeld. Die Einbrecher verursachten Sachschaden von mindestens tausend Euro. Hinweise bezüglich verdächtiger Wahrnehmungen nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter Telefon 07151/65061 entgegen.

Waiblingen: Auffahrunfall

Eine 32-Jährige verursachte am Montagmorgen rund 7000 Euro Sachschaden. Sie befuhr gegen 6.30 Uhr mit ihrem Nissan den vierspurigen Bereich der B14 in Fahrtrichtung Stuttgart und fuhr dabei auf einen verkehrsbedingt bremsenden Suzuki Swift auf.

Fellbach: Vorfahrt missachtet

Ein 19-jähriger Renault-Lenker befuhr am Montag gegen 9.45 Uhr die Welfenstraße. An der Kreuzung mit der Salierstraße missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden Seat, dessen 41 Jahre alter Fahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Durch den Zusammenstoß geriet der Renault ins Schleudern und prallte gegen einen im dortigen Bereich parkenden Opel. Es entstand Sachschaden von etwa 9000 Euro. Sowohl der Renault als auch der Seat mussten abgeschleppt werden.

Auenwald: Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker streifte zwischen Samstag, 12 Uhr und Sonntag, 16 Uhr einen in der Bergstraße am Fahrbahnrand abgestellten Ford Focus (Schadenshöhenoch nicht bekannt). Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt. Hinweise erbittet das Polizeirevier Backnang unter Telefon 07191/9090.

Waiblingen: Gegen Schutzplanke gerutscht

Im Tulpenweg geriet am Montag gegen 9.30 Uhr ein 59 Jahre alter Mercedes-Fahrer aufgrund von Eisglätte ins Rutschen. Dabei stieß er gegen Schutzplanken am Fahrbahnrand und verursachte rund 5000 Euro Schaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell