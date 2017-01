POL-AA: Crailsheim: Schwer verletzt nach Trinkgelage

LK Schwäbisch Hall (ots) - Am vergangenen Wochenende wurde die Polizei gegen 2.45 Uhr, in der Nacht zum Sonntag, alarmiert und fand in einer Wohnung in der Bahnhofstraße einen 47 Jahre alten Mann, der mehrere Stichverletzungen aufwies. In der Wohnung befand sich auch eine 23-jährige Frau, die angab, dass der Verletzte sie habe vergewaltigen wollen und sie durch die Stiche diesen Versuch abgewehrt habe. Beide Personen standen beim Eintreffen der Polizei unter erheblicher Alkoholeinwirkung. Der Verletzte wurde mit schweren Verletzungen stationär im Krankenhaus aufgenommen. Die Ermittlungsbehörden haben die Ermittlungen wegen des Verdachts der versuchten Vergewaltigung gegen den 47-Jährigen und wegen des Vorwurfs der gefährlichen Körperverletzung gegen die aus dem Raum Crailsheim stammende Frau aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell