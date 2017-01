POL-AA: LK Schwäbisch Hall: Unfälle wegen plötzlicher Glätte

LK Schwäbisch Hall (ots) - Lokal auftretende Straßenglätte störte am Montagmorgen für kurze Zeit auch den Verkehr im Bereich Gaildorf/Rosengarten und einem Teil der Schwäbisch Haller Gemarkung teilweise empfindlich. Neben einigen kleineren Unfällen, die neben der Glätte für weitere Störungen sorgten, ereignete sich ein Unfall, bei dem rund 80000 Euro Schaden entstand. Insgesamt kann man den Verkehrsteilnehmern großes Lob für die umsichtige Fahrweise zollen. Die Serie begann kurz vor acht Uhr:

Rosengarten: Zweimal Totalschaden und ein aufgerissener Kraftstofftank

Auf der Bundesstraße 19, südlich Rosengarten, waren zwei Pkw und ein Sattelzug in einen Unfall verwickelt. Der 31-jährige Fahrer eines VW Passats war in Richtung Schwäbisch Hall unterwegs, als er gegen 8.10 Uhr zwischen Ottendorf und Westheim in den Gegenverkehr rutschte. Er prallte gegen einen unbeladenen Sattelzug, der durch den Anprall abgewiesen wurde und in der Folge noch gegen einen dem Passat nachfolgenden VW Caddy prallte. An den beiden Pkw entstand dabei wohl jeweils wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von je rund 20000 Euro. An der Sattelzugmaschine wurde der Kraftstofftank aufgerissen, weshalb Dieselkraftstoff auf die Straße lief. Zu dessen Beseitigung musste ein Spezialreinigungsfahrzeug an die Unfallstelle ausrücken. Der Schaden am Lastzug wurde auf etwa 40000 Euro geschätzt. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Die Straße konnte nach Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Straße gegen zehn Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Schwäbisch Hall: Gestreift und in den Graben gerutscht

Auf der Kreisstraße 2669 ereigneten sich am Montagmorgen zwei Glätteunfälle. Gegen 7.50 Uhr streiften sich auf eisglatter Straße zwei Pkw zwischen Bibersfeld und Wielandsweiler. An Opel und Mercedes entstand Sachschaden von zusammen etwa 5000 Euro.

Gegen 8 Uhr rutschte ein Ford Fiesta auf Höhe Bibersfeld in den Straßengraben. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden, die 32-jährige Autofahrerin zog sich leichte Verletzungen zu.

Rosengarten: Von der Straße gerutscht

Auf der B 19 und der Landesstraße 1055 rutschten ab etwa acht Uhr an verschiedenen Stellen drei Fahrzeuge von der glatten Straße. Der Schaden, der dabei an den Fahrzeugen entstand, wurde auf zusammen rund 10000 Euro geschätzt.

Oberrot: Unfallursache Eisglätte

Auf der eisglatten Kreisstraße 2609 kam der Pkw Chevrolet einer 56-Jährigen gegen 8 Uhr zwischen Oberrot und Ebersberg von der Fahrbahn ab. Der Pkw fuhr gegen die dortige Böschung, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Am Pkw entstand Sachschaden von rund 3000 Euro.

