POL-AA: Ostalbkreis: Raum Schwäbisch Gmünd: Trickdiebstahl; Körperverletzung; Schläge mit Schreckschusswaffe; Verkehrsunfälle

Aalen (ots) - Schwäbisch Gmünd: Trickdiebstahl

Am Sonntagnachmittag wurde eine Frau in Schwäbisch Gmünd das Opfer eines Trickdiebstahls. Gegen 17.45 Uhr klingelte bei ihr eine Unbekannte an der Wohnungstüre. Nachdem die Frau über die Gegensprechanlage nichts verstand, da die Unbekannte sehr leise sprach, öffnete sie die Haustüre und ließ die Fremde ins Gebäude. An der Wohnungstüre zeigte die Frau einen Zettel und bat um eine Unterschrift. Im weiteren Verlauf bat die Unbekannte um ein Glas Wasser. Beide Frauen begaben sich daraufhin in die Küche. Nachdem sie das Wasser getrunken hatte, verließ die fremde Frau ohne weiteren Kommentar die Wohnung. Kurze Zeit später stellte die Bewohnerin fest, dass ihr Geldbeutel, der auf einem Tisch gelegen hatte, entwendet worden war. Die mutmaßliche Täterin erbeutete rund 100 Euro Bargeld sowie diverse persönliche Papiere. Die Frau ist ca. 1,55 Meter groß und schlank. Sie hat schwarze lange Haare und ein südosteuropäisches Aussehen. Bekleidet war sie mit einer dunkelblauen oder schwarzen langen Jacke und einer dunklen Hose. Ihr Alter wird auf ca. 20 bis 30 Jahre geschätzt. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Telefon 07171/3580.

Ruppertshofen: 18-Jähriger durch Schläge verletzt

Mit einer Kopfplatzwunde, blauen Flecken und Kratzern wurde ein 18-Jähriger am Sonntagmorgen ins Krankenhaus nach Mutlangen eingeliefert. Der junge Mann befand sich zusammen mit drei Freunden auf einer Apres-Ski-Party in der Sporthalle Erlenäcker. Als er die Party gegen 2.30 Uhr verlassen hatte und bereits im Auto saß, wurde er von einem Unbekannten aus dem Fahrzeug gezerrt; von einem zweiten Angreifer wurde ihm eine Flasche über den Kopf geschlagen, zudem wurde er ins Gesicht geschlagen. Den zwischenzeitlich aus dem Fahrzeug gestiegenen Begleitern des 18-Jährigen gelang es, die Angreifer wegzuziehen, wobei auch eine ebenfalls 18-jährige Frau von den Unbekannten zu Boden geworfen wurde. Die Unbekannten stiegen dann in einen blauen VW Polo und einen schwarzen Pkw VW Tiguan ein und flüchteten. Es soll sich um ca. 5 Jungen und 3 Mädchen im Alter zwischen 18 und 25 Jahren handeln. Die Fahrerin des VW Polo ist ca. 18 Jahre alt und hat blonde lange Haare. Bei der Fahrerin des VW Tiguan soll es sich möglicherweise um die Mutter eines der Beteiligten handeln. Sie wird als ca. 50 Jahre alt mit blonden Haaren beschrieben. Hinweise auf die Angreifer nimmt die Polizei in Spraitbach, Telefon 07176/6562 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Auf rund 7500 Euro beläuft sich der Sachschaden, den ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker am Sonntagmorgen verursachte. Beim Vorbeifahren beschädigte er mit seinem Pkw gegen 2.20 Uhr zwei am rechten Fahrbahnrand des Türlensteg abgestellte Fahrzeuge. Der Unfallverursacher wurde vom 48-jährigen Besitzer eines der beschädigten Pkw zunächst gestellt. Unter einem Vorwand entfernte er sich jedoch in Richtung seines abgestellten Fahrzeuges und flüchtete dann. Über das Fahrzeugkennzeichen konnte der Halter des Pkw ermittelt werden. die polizeilichen Ermittlungen zum Fahrer dauern an. Zeugenhinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Telefon 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: 43-Jähriger schlägt mit Schreckschusswaffe

Bettringen: Kurz vor ein Uhr meldete ein Zeuge am Sonntagmorgen Schüsse in einem Gebäude in der Oderstraße. Vor Ort stellte die Polizei fest, dass ein 44-Jähriger wohl durch Schläge mit einer Schreckschusswaffe gegen seinen Kopf verletzt wurde. Zudem hatte der 43-jährige Tatverdächtige dabei wohl mehrere Schüsse abgegeben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Schwäbisch Gmünd: Auf die Gegenfahrbahn gekommen

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Samstagabend ereignete, entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Auf der Brainkofer Straße kam ein 76-Jähriger gegen 19.30 Uhr mit seinem Pkw BMW auf die Gegenfahrbahn, wo er den Pkw Mercedes Benz eines 46-Jährigen streifte. Beide Fahrzeuglenker blieben bei dem Unfall unverletzt.

Mutlangen: Parkrempler

Beim Ausparken beschädigte eine 20-jährige Autofahrerin am Samstagnachmittag mit ihrem Pkw Citroen auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters In der Breite gegen 14.15 Uhr einen abgestellten Pkw Toyota. Der dabei angerichtete Sachschaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste am Samstagmittag ein 27-Jähriger seinen Pkw Peugeot gegen 13.40 Uhr auf der Lorcher Straße anhalten. Eine 22-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Pkw Chevrolet auf. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 4500 Euro.

