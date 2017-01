POL-AA: Raum Ellwangen: Blechschäden

Ostalbkreis (ots) - Rainau: Wildunfall

Auf der Kreisstraße 3319 erfasste ein 22-Jähriger am Sonntagnachmittag mit seinem Pkw Honda ein Reh, das gegen 17.40 Uhr die Fahrbahn zwischen Dalkingen und Ellwangen querte. Der am Fahrzeug entstandene Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt.

Ellwangen: Wildunfall

Ein totes Reh und Sachschaden von rund 4000 Euro waren die Folge eines Wildunfalls, der sich am Samstagabend ereignete. Gegen 20.15 Uhr wurde das Reh auf der Landesstraße 1073 zwischen Engelhardtsweiler und Schönberger Hof vom Pkw Seat einer 52-jährigen Fahrerin erfasst und getötet.

Ellwangen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste am Samstagvormittag ein Autofahrer seinen Pkw Seat am Kreisverkehr In der Au anhalten. Ein 27-Jähriger erkannte dies gegen 11 Uhr zu spät und fuhr mit seinem Pkw Mercedes Benz auf den Seat auf. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell