POL-AA: LK Schwäbisch Hall: Rauchmelder meldet Raucher; Spendensammlungsbetrug; Blechschäden

Schwäbisch Hall (ots) - Crailsheim: Reh nach Unfall davon

Auf der Kreisstraße 2641 lief am Sonntagabend einem Ford-Fahrer ein Reh vors Auto. Das Tier querte die Straße zwischen Onolzheim und Jagstheim und wurde dabei gegen 20.50 Uhr vom Pkw erfasst. Obwohl am Pkw ein Schaden von rund 1000 Euro entstand, berappelte sich das Tier nach dem Anprall wieder und rannte davon.

Fichtenau: Auch im Carport nicht sicher

Unterdeufstetten: Rund 4000 Euro Sachschaden entstand an zwei Pkw, die am Sonntagvormitttag in deinen Unfall verwickelt waren. Die 43 Jahre alte Fahrerin des einen Pkw kam gegen 11 Uhr von der Dinkelsbühler Straße ab und prallte auf den in einem Carport abgestellten zweiten Pkw.

Crailsheim: Rauchmelder meldet Raucher

23 Wehrmänner der örtlichen Feuerwehr mussten in der Nacht zum Sonntag in die Friedrich-Heyking-Straße ausrücken. In der dortigen Asylunterkunft hatte gegen 1.45 Uhr ein Rauchmelder Alarm gegeben. Vor Ort stellte die Feuerwehr fest, dass in einem beim Eintreffen bereits geräumten Zimmer wohl von einigen Personen heftig geraucht worden war. Außer der Alarmierung entstand kein Schaden.

Ilshofen: Spendensammlungsbetrug

Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Eckartshäuser Straße bettelte am Samstagnachmittag ein Mann Passaten an. Er gab anhand eines Formulars vor, für den Landesverband für behinderte und taubstumme Kinder zu sammeln. Die Überprüfung ergab, dass es den genannten Verband nicht gibt. Die Polizei warnt vor dieser weitverbreiteten Masche. Wie in anderen Fällen auch, wurde auch hier die Spendensammlung von der Bitte, sich in einer Unterschriftenliste einzutragen, begleitet. Wer sich von möglichen falschen Sammlern nicht von seiner Spendenbereitschaft abhalten lassen möchte, wollte sich dringend die Sammelgenehmigung und eine Bestätigung zur Zugehörigkeit zum jeweiligen Verband anzeigen lassen.

Schwäbisch Hall: Fuchs tot, Auto kaputt

Ein toter Fuchs und ein kaputter Pkw Suzuki waren die Folge eines Aufeinandertreffens der beiden Unfallkontrahenten am Sonntagabend auf der Westumgehung. Das Tier wurde gegen 19.30 Uhr von einer 21 Jahre alten Fahrzeuglenkerin erfasst.

