POL-AA: Rems-Murr-Kreis: brennende Autos und Sonnenschirm, Unfälle, Sachbeschädigung, Einsatz in Asylunterkunft

Rems-Murr-Kreis (ots) - Waiblingen-Beinstein: Pkw-Brand

Am frühen Sonntagmorgen rückte die Feuerwehr und Polizei zu einem Autohandel in die Sandwiesenstraße aus. Dort brannte auf dem Gelände gegen zwei Uhr ein Pkw Kia. Die Feuerwehr, die mit 16 Einsatzkräften das Feuer bekämpfte, konnte ein Übergreifen der Flammen auf andere Fahrzeuge verhindern. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden, wobei die Höhe des Schadens noch nicht beziffert werden kann. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Personen, die unter Umständen Personen oder Fahrzeuge im dortigen Bereich wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422 in Verbindung zu setzen.

Waiblingen: Vorfahrt missachtet

Beim Einfahren von der Theodor-Heuss-Straße in die Karl-Ziegler-Straße übersah ein 18-jähriger Mercedes-Fahrer eine vorfahrtsberechtigte 57-jährige Smart-Fahrerin. Bei dem Unfall, der sich am Sonntag gegen 17.40 Uhr ereignete, entstand Sachschaden von rund 4000 Euro.

Waiblingen: Aufgefahren

Etwa 3000 Euro Sachschaden verursachte ein 32 Jahre alter Peugeot-Fahrer, als er am Samstag gegen 12.30 Uhr in der Ruhrstraße auf den Mercedes eines 57-Jährigen auffuhr.

Winnenden: Brennender Sonnenschirm-Hinweise gesucht

Am Adlerplatz setzte ein bislang Unbekannter am Sonntagmorgen gegen 4.30 Uhr einen Sonnenschirm in Brand. Dadurch wurden auch acht darunter stehende Stühle sowie zwei Tische zerstört. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Hinweise bezüglich verdächtiger Personen erbittet das Polizeirevier Winnenden unter Telefon 07195/6940.

Winnenden: Fußgängerin von Pkw gefährdet-Zeugen gesucht

Auf dem Parkplatz eines Discounters in der Waiblinger Straße kam es am Freitagabend wohl zu einer Gefährdung einer Fußgängerin. Die 36 Jahre alte Frau lief gegen 17.40 Uhr in Richtung des Eingangs, als ein älterer Mercedes direkt auf sie zugefahren sei. Nur durch einen Sprung auf die Seite, habe sich die Frau vor einem Zusammenstoß schützen können. Das Polizeirevier Winnenden bittet Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten, sich unter Telefon 07195/6940 zu melden.

Kernen im Remstal: Fahrzeugbrand

Die örtliche Feuerwehr rückte am Montagmorgen gegen 1.30 Uhr zum Einsatz aus, nachdem in der Bachstraße ein Auto in Vollbrand gestanden war. Die Wehrmänner löschten zwar den Wagen rasch, der trotz alledem völlig ausgebrannte. Am Mini Cooper entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10000 Euro. Die Brandursachenermittlung wurde von der Polizei übernommen, die das Fahrzeug sicherstellten und hierzu auch abschleppen ließen. Durch die starke Hitzeentwicklung beim Brand nahm ein angrenzendes Gebäude Schaden. Dieser wurde auf 3000 Euro beziffert. Passanten oder Anwohner, die Hinweise zur Brandentstehung und Brandverlauf Angaben machen können oder möglicherweise gar Bildaufnahmen fertigten, sollten sich bitte bei der Polizei Fellbach unter Tel. 0711/57720 melden.

Kernen im Remstal: Streitigkeiten in Asylbewerberheim

Der Streit zwischen algerischen Bewohnern eines Asylbewerberheims in der Kirchstraße eskalierte am Montagmorgen gegen 1.20 Uhr. Ein Security-Mitarbeiter, wurde auf die Streitereien aufmerksam und wurde beim Versuch, die beiden Kontrahenten zu trennen auch leicht verletzt. So wie es sich nun darstellt, fügte ein 26-Jähriger seinem 39-jährigen Landsmann mit einem unbekannten Gegenstand Schnittverletzungen zu. Anlass der Streitigkeiten waren wohl vorausgegangene Beleidigungen. Die Polizei, die in der Nacht mit zwei Streifenwägen im Einsatz waren, hat die Ermittlungen aufgenommen.

Fellbach: Reifen zerstochen

In der Nacht zum Sonntag wurde ein in der Straße Grasiger Rain geparkter Geländewagen mutwillig beschädigt. Ein unbekannter Täter zerstach an dem Mercedes GLE 250 die beiden rechten Fahrzeugreifen und verursachte dabei einen Schaden, der auf 600 Euro beziffert wurde. Hinweise nimmt hierzu die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell