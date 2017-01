POL-AA: Raum Aalen: war's der Bär? geübte Polizei-Nasen; Feuerwehrnachteinsatz; Verkehrsunfälle

Ostalbkreis (ots) - Aalen: Brand mit Schnee gelöscht

Gegen 2.15 Uhr meldete ein Anwohner der Hegelstraße einen am frühen Montagmorgen brennenden Müllsack vor einem Wohngebäude. Die Freiwillige Feuerwehr Aalen löschte das Feuer mit mehreren Schaufeln Schnee. Weshalb der Müllsack Feuer fing, konnte nicht geklärt werden.

Oberkochen: Fahrzeug beschädigt; war's der Bär?

Auf rund 500 Euro beläuft sich der Sachschaden, den ein Unbekannter am Sonntag zwischen 11.45 und 20.15 Uhr verursachte, als er an einem schwarzen Pkw Audi, der auf dem Parkplatz der Dreißentalschule, in der Feigengasse abgestellt war, die hintere rechte Seitenscheibe einschlug. Eine Zeugin hatte gegen 17.30 Uhr beobachtet, wie ein ca. 19 Jahre alter Mann in einem blauen Bärenkostüm eine Auseinandersetzung mit einer jungen Frau hatte. Der Streit fand wohl direkt neben dem beschädigten Pkw statt. Ob der junge Mann im Bärenkostüm für den Schaden am Fahrzeug verantwortlich ist, steht derzeit nicht fest; die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Telefon 07361/5240 entgegen.

Aalen: Auf Tankstellengelände geschleudert

Am Sonntagabend kam es auf dem Gelände einer Tankstelle in der Robert-Bosch-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand. Mit seinem VW Golf befuhr ein 23-Jähriger gegen 20 Uhr das Tankstellenareal. Dabei beschleunigte der junge Mann Zeugenaussagen zufolge seine Fahrgeschwindigkeit deutlich, wobei er einen mit Schrittgeschwindigkeit fahrenden Pkw Toyota streifte. Der 23-Jährige verlor spätestens dann die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern, prallte mit dem Hinterreifen gegen die Bordsteinkante und anschließend gegen ein Werbeplakat. Sowohl der Unfallverursacher, als auch die 42 Jahre alte Fahrerin des Pkw Toyota blieben unverletzt. Der VW Golf wurde bei dem Unfall so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.

Aalen: Parkrempler

Beim Ausparken ihres Pkw Audi streifte eine 29-Jährige am Sonntagnachmittag gegen 14.30 Uhr einen in der Gartenstraße geparkten Pkw VW Polo. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 600 Euro. Nach dem Unfall fuhr die 29-Jährige davon; sie konnte aufgrund Zeugenaussagen jedoch rasch als Unfallverursacherin ermittelt werden.

Aalen: Fahrzeug übersehen

Rückwärts fuhr eine 56-jährige Frau am Sonntagnachmittag mit ihrem Pkw Toyota auf die Weiherstraße ein. Hierbei übersah sie den dort fahrenden Pkw Opel eines 73-jährigen Fahrers und streifte diesen. Der gegen 14.40 Uhr entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro.

Aalen: Geübte Polizei-Nasen

Kurz vor 4 Uhr fiel Beamten des Aalener Polizeireviers am Sonntagmorgen ein Fahrzeug auf, das mit laufendem Motor auf dem Parkplatz einer Diskothek in der Eduard-Pfeiffer-Straße abgestellt war. Im Fahrzeug saßen drei Personen. Bei der Kontrolle fiel den Polizeibeamten starker Marihuanageruch auf. Tatsächlich hatten zwei 21 und 28 Jahre alte Männer geringe Mengen Betäubungsmittel dabei, die von den Ordnungshütern sichergestellt wurden.

Aalen: Von der Straße abgekommen

Unverletzt überstand ein 32-jähriger Mann am Samstagnachmittag einen von ihm verursachten Verkehrsunfall. Gegen 17 Uhr kam er mit seinem Pkw BMW wegen Reifglätte von der Abtsgmünder Straße ab. Der BMW schleuderte nach links gegen eine Böschung und überschlug sich dort.

Westhausen: Unfall beim Ausparken

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Samstagmittag auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Baiershofener Straße ereignete, entstand gegen 13 Uhr ein Sachschaden von rund 3000 Euro. Eine 52-jährige Frau parkte zur Unfallzeit ihren Pkw Mercedes Benz rückwärts aus und prallte mit dem Pkw Suzuki eines ebenfalls 52-jährigen Fahrers zusammen, der sein Fahrzeug zeitgleich rückwärts ausparkte.

Aalen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker ließ an einem Ford Fiesta, der am rechten Fahrbahnrand der Sankt-Johann-Straße abgestellt war, einen Sachschaden von rund 1000 Euro zurück. An dem beschädigten Pkw konnten weiße Farbantragungen festgestellt werden. Die Beschädigungen entstanden bereits zwischen Donnerstagabend, 22 Uhr und Freitagnachmittag, 15.30 Uhr. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen, Telefon 07361/5240 entgegen.

Essingen: Auf Abwegen

Erst kurz vor der Uferböschung der Rems kam der Pkw Mazda eines 23-Jährigen am Samstagmorgen zum Stehen. Gegen 3.40 Uhr war der junge Mann auf der B 29, zwischen Essingen und Hermannsfeld, von der Fahrbahn abgekommen. Der Pkw beschädigte zunächst ein Verkehrszeichen und einen Leitpfosten und blieb dann kurz vor dem Flusslauf liegen. Am Fahrzeug und den Verkehrseinrichtungen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 5000 Euro.

Lauchheim: Fahrzeug beim Überholen gestreift

Ein 42-jähriger Pkw-Fahrer verursachte am Samstagmorgen einen Verkehrsunfall, bei dem gegen 9 Uhr ein Sachschaden von rund 4500 Euro entstand. Wegen am rechten Fahrbahnrand der Hauptstraße geparkter Fahrzeuge verringerte ein 59-Jähriger die Fahrgeschwindigkeit seines Pkw VW. Trotz der unübersichtlichen Verkehrslage überholte der 42-Jährige mit seinem Pkw Mercedes Benz den vorausfahrenden VW. Beim Widereinscheren streifte er den VW.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell