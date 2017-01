POL-AA: Lkr. Schwäbisch Hall/Stand: 29.01.2017, 09:45 Uhr/ 2 Unfälle mit Sachschaden

Aalen (ots) - Crailsheim - Vorfahrt nicht beachtet

Am Samstag gegen 19:30 Uhr befuhr eine 48 Jahre alte Lenkerin eines VWs Golf den Ostweg in Frankenhardt. An der Einmündung mit der Bauernseestraße übersah sie einen von rechts kommenden 56 Jahre alten Lenker eines Citroens und kollidierte mit diesem. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro.

Oberrot - Betrunken Unfall verursacht

Am Sonntag gegen 03:30 Uhr befuhr ein 45 Jahre alter Mann mit seinem Ford die L 1050 von Oberrot nach Hausen an der Rot. Kurz nach Ortsbeginn Hausen kam er aufgrund seiner starken Alkoholisierung nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Im Anschluss an den Unfall stieg er einfach aus dem Auto und lief nach Hause. Damit nicht genug. Zuhause fing er dann mit seiner Familie Streit an, welche dann die Polizei zu Hilfe rief. Er musste sich dann einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Insgesamt entstand bei dem Unfall Sachschaden in Höhe von ca. 6.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell