POL-AA: Rems-Murr-Kreis/Stand: 29.01.2017, 09:45 Uhr/ 1 Brand, 2 Unfälle mit Sachschaden, 2 Unfälle mit Personenschaden, 1 Wohnungseinbruch

Aalen (ots) - Schorndorf - Schwelbrand aufgrund technischer Ursache

Am Samstag gegen 15:10 Uhr kam es in Schorndorf in der Neue Straße in einem Gebäudekomplex mit mehreren Wohnungen und einem Friseurgeschäft zu einer starken Rauchentwicklung. Die alarmierte Feuerwehr konnte dann feststellen, dass es in einer Verteilerdose aufgrund einer bislang unbekannten Ursache zu einem Schwelbrand kam. Dieser setzte eine Dehnfuge in Brand. Der Sachschaden an dem Gebäude kann derzeit noch nicht beziffert werden. Personen befanden sich nicht in Gefahr. Die Feuerwehr Schorndorf war mit 25 Mann und 3 Fahrzeugen vor Ort im Einsatz, darunter auch eine Drehleiter. Die Polizei war mit 3 Streifen im Einsatz. Die Neue Straße war während der Brandbekämpfung komplett gesperrt.

Fellbach - Auf falsche Ampel geschaut

In Fellbach in der Stuttgarter Straße auf Höhe der Kreuzung mit der Höhenstraße musste am Samstag gegen 17:00 Uhr eine 45 Jahre alte Lenkerin eines Smart ihr Fahrt in Richtung Stuttgart unterbrechen, als die Lichtzeichenanlage dort auf Rot schaltete. Als nach kurzer Zeit die Ampel für die Abbieger auf Grün schaltete dachte die Frau irrtümlich es sei die Ampel für ihre Fahrspur und fuhr in die Kreuzung ein. Hierbei kollidierte sie mit einer 24 Jahre alten VW Polofahrerin, welche ordnungsgemäß bei Grünlicht die Kreuzung befuhr. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.500 Euro.

Welzheim - Unfall mit eingeklemmter Person

Am Samstag gegen 21.00 Uhr befuhr ein 31 Jahre alter Mann mit seinem Klein-LKW die L 1150 von Welzheim her kommend in Richtung Seiboldsweiler. Kurz vor der Wohnsiedlung Eierhof wollte der 31jährige einen langsamen LKW überholen. Als er auf Höhe eines, hinter dem LKW fahrenden Audis war, scherte der 62 Jahre alte Audifahrer ebenfalls zum Überholen aus und übersah hierbei den Klein-LKW, so dass es zum Unfall kam. Hierbei geriet der Unfallverursacher ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Bei dem Unfall wurde die 58 Jahre alte Beifahrerin des Audis im Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Sie musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Die Feuerwehr war mit 14 Mann und 3 Fahrzeugen vor Ort. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 2.200 Euro.

Kernen - Einbruch in Wohnhaus

Am Samstagnachmittag in der Zeit von 16:30 - 20:00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Kernen im Zeisigweg ein und durchsuchten die Schränke im gesamten Gebäude. Sie entwendeten diverse Wertgegenstände und flüchteten unerkannt. Die polizeilichen Ermittlungen zur Täterfeststellung dauern derzeit noch an.

Waiblingen - Vorfahrt nicht beachtet

Am Samstag gegen 19:30 Uhr befuhr eine 53 Jahre alte Lenkerin eines Toyotas in Waiblingen die Seestraße. Auf Höhe der Kreuzung mit dem Bühlweg übersah sie eine von rechts kommende 44 Jahre alte Fahrerin eines VWs Passat und stößt mit dieser zusammen. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro.

Fellbach - Unfall mit schwer verletzter Person durch betrunkenen LKW-Fahrer

Am Samstag gegen 23:15 Uhr befuhr ein 39 Jahre alter deutlich alkoholisierter LKW-Lenker in Fellbach die Alte Bundesstraße von Fellbach in Richtung Waiblingen. An der Kreuzung mit der Westumfahrung stand ein 20 Jahre alter Mercedesfahrer an der Ampel. Der Klein-LKW fuhr nach Zeugenaussagen ungebremst in den wartenden Mercedes und schob diesen in die Kreuzung hinein. Bei dem Unfall wurde der 20jährige schwer verletzt und musst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Unfallverursacher musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. In erwarten nun einige Anzeigen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 30.000 Euro.

