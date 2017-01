POL-AA: Ostalbkreis/Stand: 29.01.2017, 09:45 Uhr/ 1 Brand, 1 Unfall mit Sachschaden

Aalen (ots) - Aalen - Buschbrand

Am Samstag gegen 17:00 Uhr entzündete ein 12 Jahre alter Bub zusammen mit einem Freund ein Jugendfeuerwerk, welches er von seiner Oma geschenkt bekommen hatte. Der angezündete Feuerwirbel fiel danach in einen bepflanzten Vorgarten im Milanweg in Aalen und entzündete dort das vorhandene Buschwerk. Die Anwohner versuchten noch den Brand zu löschen, konnten aber die Flammen nicht eindämmen, so dass ein Einsatz der Feuerwehr notwendig wurde. Bis zur Löschung des Brandes verbrannte die Bepflanzung des Vorgartens auf einer größeren Fläche komplett. Es entstand ca. 2.000 Euro Sachschaden.

Iggingen - Beim Abbiegen nicht aufgepasst und zu schnell unterwegs

In Iggingen in der Brainkofer Straße fuhr ein 27 Jahre alter Mann am Samstag gegen 22:15 Uhr in seinem VW mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit in Richtung der Kreuzung mit dem Carl-Orff-Weg. Als er an der Einmündung war zog er unvermittelt nach links und bremste hierbei stark ab, da er in den Carl-Orff-Weg abbiegen wollte. Ein ebenfalls viel zu schnell fahrender 19 Jahre alter Mercedes-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und wollte den VW links überholen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Da der 27jährige aber ebenso nach links fuhr kollidierten beide Fahrzeuge und er schob seinen Unfallgegner auf einen dort befindlichen Erdwall. Beide Fahrzeuge waren danach nicht mehr Fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von ca. 11.000 Euro.

