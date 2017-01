POL-AA: Oberrot: Mit Einkaufswagen Pkw beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Aalen (ots) - Oberrot: Mit Einkaufswagen Pkw beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Freitagabend, gegen 18.50 Uhr, stieß ein Fußgänger auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Stierbachstraße mit seinem Einkaufswagen gegen die Fahrzeugfront eines BMW. Obwohl er an dem Pkw einen Sachschaden in Höhe von 500,- Euro verursachte, bestieg er zusammen mit einer weiteren Person einen blauen Opel Corsa (Schwäbisch Haller Kennzeichen) und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Unfallzeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Gaildorf unter der Telefonnummer 07971/95090 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell