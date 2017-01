POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Wohnungseinbruch

Aalen (ots) - Crailsheim: Vorfahrt missachtet

Freitagmittag befuhr ein 56-Jähriger mit seinem Daimler Benz Vito die Straße "Im Amtgarten" und querte anschließend die Gartenstraße, um in eine gegenüberliegende Garage einzufahren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 47-Jährigen, welcher mit seinem Audi die Gartenstraße in Richtung Spitalstraße befuhr. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge, wobei ein Gesamtsachschaden in Höhe von 3.500,- Euro entstand.

Satteldorf-Gröningen: Wohnungseinbruch

Unbekannte Täter brachen am Freitagnachmittag, zwischen 10.00 Uhr und 19.50 Uhr, ein Wohnzimmerfenster eines Einfamilienhauses im Bereich Kochbuck auf, um in das Gebäude zu gelangen. Dort dursuchten sie mehrere Räume nach Wertgegenständen und entwendeten zwei Goldketten sowie zwei Paar Schuhe. Der am Wohnhaus angerichtete Sachschaden wird auf 2000,- Euro geschätzt.

Schwäbisch Hall: Rückwärts gegen Parker gefahren

Eine 76-jährige Opel-Lenkerin fuhr rückwärts von ihrer Garage auf die Fahrbahn des Klingenfeldweges ein und stieß dabei infolge Unachtsamkeit gegen die linke Fahrzeugseite des am gegenüberliegenden Fahrbahnrand geparkten BMW. Bei dem Unfall, welcher sich am Freitagvormittag, gegen 10.30 Uhr, zugetragen hatte, entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von 4.500,- Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell