POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Wohnungseinbruch

Aalen (ots) - Waiblingen: Pkw muss Tier ausweichen und überschlägt sich

Ein 35-Jähriger befuhr Samstagmorgen, gegen 05.20 Uhr, mit seinem Peugeot die Westumfahrung in Fahrtrichtung Schmidener Straße, als plötzlich ein kleineres Tier (näheres nicht bekannt) die Fahrbahn querte. Beim Ausweichen geriet er ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrere Male bevor er im angrenzenden Acker zum Stehen kam. Der Fahrzeuglenker verletzte sich hierbei leicht und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. An dem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 4000,- Euro.

Waiblingen: Vorfahrt missachtet

Beim Einfahren von der Ringstraße in die Neustadter Hauptstraße übersah ein 21-jähriger Opel-Fahrer den in Richtung Waiblingen fahrenden, vorfahrtberechtigten VW eines 54-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei ein Sachschaden in Höhe von10.000,- Euro entstand. Der Unfall hatte sich am Freitag, gegen 16.10 Uhr, ereignet.

Leutenbach: Wohnungseinbruch

Am Freitag, zwischen 14.30 Uhr und 20.15 Uhr, stiegen unbekannte Täter über eine eingeschlagene Balkontür in die Erdgeschosswohnung eines in der Theodor-Heuss-Straße gelegenen Wohnhauses ein. Die Täter durchsuchten mehrere Zimmer und entwendeten Schmuck, Uhren sowie Bargeld. Über den Wert des Diebesgutes kann bislang keine Aussage getroffen werden. An der Balkontüre entstand Sachschaden in Höhe von 500,- Euro.

