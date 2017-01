POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfall mit Verletzten

Aalen (ots) - Kurzach: Unachtsam zum Überholen ausgeschert - zwei Leichtverletzte

Am Freitag, gegen 16.28 Uhr, befuhren mehrere Fahrzeuge hintereinander in Kolonne die L 1117 von Kurzach in Richtung Nassach. Da das erste Auto, ein Kleinwagen, recht langsam fuhr, entschloss sich der Lenker eines BMW die Kolonne zu überholen. Als er sich auf Höhe des zweiten Fahrzeuges hinter dem langsam fahrenden Pkw befand, scherte die Lenkerin dieses Autos, einem BMW Cabrio, ebenfalls zum Überholen aus. Hierbei prallte sie gegen den bereits Überholenden, der in der Folge gegen den vorausfahrenden Kleinwagen geschoben wurde und anschließend nach rechts von der Fahrbahn abkam, wo er in einem Waldstück zum Stillstand kam. Das BMW Cabrio kam ebenfalls nach rechts von der Fahrbahn ab und auch im Waldstück zum Stillstand. Die Fahrerin des Cabrios und deren im Kindersitz mitfahrendes zweieinhalb Jahre altes Kind wurden leicht verletzt. Der Gesamtschaden summiert sich auf ca. 32.000 Euro. Die L 1117 musste im Bereich der Unfallstelle zur Bergung der verunfallten Fahrzeuge kurzzeitig voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell