POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Versuchter Einbruch - Auffahrunfälle

Landkreis Schwäbisch Hall (ots) - Satteldorf: Versuchter Einbruch

Einbrecher versuchten in der Nacht zum Freitag in eine Sport-Gaststätte in der Weidenhäuser Straße einzubrechen. An einer dortigen Hintertüre konnten am Freitagmorgen Einbruchsspuren festgestellt werden. Den Täter gelang es jedoch nicht, ins Gebäude vorzudringen. Sie hinterließen einen Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro.

Schwäbisch Hall/Mainhardt: Auffahrunfälle

Ein 32-jähriger Fahrer eines Ford S-Max befuhr am Freitagmorgen gegen 7 Uhr die K 2573, als er bei der Abzweigung zur B 19 (Untermünkheimer Straße) infolge Unachtsamkeit auf einen Mercedes C200 auffuhr, der von einem 46-Jährigen gefahren wurde. Die Schadensbilanz wurde auf 3500 Euro beziffert.

Weitere 2000 Euro Sachschaden entstand bei einem Auffahrunfall, der sich gegen 11 Uhr ereignete. Ein 28-jähriger Fahrer eines VW-Transporters befuhr die Ortsdurchfahrt von Bubenorbis, als er infolge Unachtsamkeit das verkehrsbedingte Halten eines vorausfahrenden Autofahrers zu spät bemerkt. Er krachte sodann auf das Heck eines Mercedes Viano. Die Insassen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell