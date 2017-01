POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigung an Pkw; Diebstahl von Schuhen; Verkehrsunfälle

Ostalbkreis (ots) - Aalen.Ellwangen: war es eine Zwille?

Der 78-jährige Besitzer eines Mercedes-Benz E300 zeigte am Donnerstagnachmittag bei der Polizei in Ellwangen eine Beschädigung an seinem Pkw an. Bei der Besichtigung des Schadens durch die Polizei wurde fest gestellt, dass die Beschädigung an der hinteren Stoßstange des Fahrzeugs möglicherweise durch eine Stahlkugel verursacht wurde, wie sie von einer Handschleuder/Zwille abgeschossen werden kann. Bei der Frage nach Tatort und Zeit geht man derzeit davon aus, dass die Beschädigung auf der Fahrt von Aalen nach Ellwangen verursacht wurde. Die fragliche Zeit kann recht genau auf die Zeit zwischen 15.25 Uhr und 15.45 Uhr eingegrenzt werden. der mögliche Tatort liegt an der Strecke: Gewerbegebiet Aalen-West, über B 29, B 290, L 1029 ins Industriegebiet Neunheim. Die Polizei in Ellwangen bittet nun Zeugen, die zur relevanten Zeit an der beschriebenen Strecke etwas beobachtet haben, das sie nun mit der Annahme, dass auf den Pkw eine Stahlkugel abgeschossen wurde, in Verbindung bringen können. Zudem werden Pkw-Besitzer, die kreisrunde Löcher, etwa einen Zentimeter im Durchmesser, an ihren Fahrzeugen bemerkt haben, ebenfalls gebeten, sich zu melden. Alle Hinweise und Meldungen werden bei der Polizei in Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen genommen.

Westhausen: Unvorsichtig eingefahren

Am Donnerstagnachmittag bog ein 39-jähriger BMW-Fahrer an der Einmündung in die Bundesstraße 29 nach links in Richtung Lauchheim ab. Dabei übersah er den Pkw Smart, der auf der Bundesstraße in Richtung Aalen unterwegs war. Gegen 17.10 Uhr kam es deshalb zum Zusammenstoß, bei dem der 56-jährige Smart-Fahrer leicht verletzt wurde. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 10000 Euro.

Aalen: Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

Am Freitagmorgen stießen auf der Rombacher Straße drei Pkw zusammen. An allen drei Fahrzeugen entstand dabei jeweils hoher Schaden, der sich auf eine geschätzte Summe von über 30000 Euro summierte. Zum Unfall kam es, weil eine 49-jährige Mercedes-Fahrerin zu spät bemerkte, dass die zwei vor ihr fahrenden Pkw auf ein Stauende zufuhren und deshalb ihre Geschwindigkeiten verringerten. Sie fuhr gegen 7.40 Uhr auf den Vordermann auf und schob diesen auf den Pkw davor.

Aalen: Diebstahl von Schuhen

Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen wurden mehrere Paar Schuhe entwendet, die auf einem Regal im Treppenhaus eines Wohnblocks in der Ulmer Straße abgestellt waren. Der Täter gelangte vermutlich über die offene Tiefgarage in das Gebäude.

Unterschneidheim: Arbeitstag mit Schaden abgeschlossen

Um rund 2000 Euro ärmer beendete ein 40-jähriger Mann seinen Arbeitstag am Donnerstagabend. Während er bei der Arbeit war und sein Pkw zwischen 12 und 21 Uhr auf dem Firmenparkplatz in der Straße Freibuck stand, fuhr ihm jemand gegen seinen Audi und beschädigte ihn dabei erheblich. Falls es Zeugen gibt, die durch ihre Beobachtung dafür sorgen können, dass sich der Arbeitstag des Audi-Besitzers wieder gelohnt hat, werden diese gebeten, sich mit der Polizei in Tannhausen, Telefon 07964/330001 in Verbindung zu setzen.

Bopfingen: Nicht der Fahrer, sondern das Fahrzeug war geflüchtet

Bei der Bopfinger Polizei wurde am Freitagvormittag eine Anzeige wegen Unfallflucht erstattet. Ein in der Unteren Espenstraße geparkter Pkw Renault war angefahren worden, vom Unfallverursacher befand sich nur nach das kaputte Fahrzeug vor Ort; der Fahrer schien Unfallflucht begangen zu haben. Wie vor Ort aufgeklärt werden konnte, war es nicht der Fahrer, der die Unfallstelle, sondern der Pkw, der die Parkstelle unerlaubt verlassen hatte. Der 66-jährige Fahrer hatte seinen VW Sharan dort parkend abgestellt, aber wohl so, dass das spätere Wegrollen nicht unmöglich gemacht wurde. Gegen 11.15 Uhr fuhr der Sharan dann selbständig los und verursachte so den Unfall mit einem Schaden von rund 4000 Euro.

Mutlangen: Auffahrunfall

Hintereinander befuhren drei Fahrzeuglenker am Freitagmorgen die B 298 in Richtung Mutlangen. Im Bereich der Einmündung nach Mutlangen und Lindach hielten die beiden vorausfahrenden Fahrzeuglenker gegen 7.30 Uhr verkehrsbedingt an, was die nachfolgende Pkw-Fahrerin zu spät bemerkte, auf den Vordermann auffuhr und ihn auf den Pkw davor schob. Auf rund 5000 Euro wurde der an den drei Fahrzeugen entstandene Sachschaden geschätzt.

