POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch, Unfälle, brennender Audi

Schwäbisch Hall (ots) - Schwäbisch Hall: Einbruch in Diskothek

Zwischen Mittwoch, 20:00 Uhr und Freitag, 7:00 Uhr hebelte ein bislang unbekannter Täter eine Eingangstüre einer Diskothek in Hessental auf. Anschließend durchsuchte der Einbrecher die Räume und entwendete schließlich 1000 Euro. Hinweise bezüglich verdächtiger Wahrnehmungen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter Telefon 0791/4000 entgegen.

Schwäbisch Hall / Hessental: Auffahrunfall

Auf der L 1060 von Ellwangen in Richtung Schwäbisch Hall auf Höhe des Schlachthofs fuhr ein 20-Jähriger mit seinem VW Golf am Freitagmorgen kurz vor 7:00 Uhr auf einen 40-jährigen Mercedes B-Klasse Fahrer auf. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 8000 Euro.

Schwäbisch Hall: Feuerwehr löscht Auto

In der Neumäurerstraße kam es vermutlich auf Grund eines technischen Defekts an der Standheizung am Freitag gegen 7:00 Uhr zu einem Brand eines Audi A6. Der Motorraum brannte komplett aus, wodurch Totalschaden von ca. 8000 Euro entstand. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Verletzt wurde niemand.

Fichtenau: Auto wegen Sonnenblendung übersehen

Ein 44-Jähriger wich einem Schneehaufen im Schwabenweg am Freitagmorgen gegen 8:30 Uhr aus, in dem er mit seinem Ford Galaxy auf die Gegenfahrspur lenkte. Dabei übersah er aufgrund der tiefstehenden Sonne einen entgegenkommenden Hyundai eines 55-Jährigen. Durch die folgende Kollision entstand bei beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von ca. 3000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Blaufelden: Altreifen entsorgt

Mitarbeiter des Bauhofs Blaufelden stellten am Donnerstagabend fest, dass auf einem Parkplatz an der L1005, zwischen Gammesfeld und Gemmhagen ein Unbekannter sieben alte Sommerreifen entsorgt hatte. Der Zeitraum, in dem die Reifen unerlaubt entsorgt wurden, kann nicht näher eingegrenzt werden. Hinweise auf den unbekannten Müllsünder nimmt der Polizeiposten Blaufelden 07953/925010 entgegen.

Crailsheim / Roßfeld: Auffahrunfälle

Am Donnerstag kam es zu zwei Auffahrunfällen auf der Haller Straße in Richtung Innenstadt. Beim ersten Unfall fuhr ein 74-jähriger VW Golf Fahrer gegen 11:35 Uhr auf der Haller Straße in Richtung Stadtmitte. Auf Höhere einer Autowerkstatt erkannte der Fahrer zu spät, dass eine vorrausfahrende 35-jährige VW Polo Fahrerin verkehrsbedingt bremsen musste. Beim Unfall entstand an den VWs je ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Der zweite Auffahrunfall ereignete sich gegen 15:00 Uhr. Eine 33-Jährige befuhr mit ihrem VW Passat hinter einem Opel Corsa den Bypass am Kreisverkehr von der Willy-Brand-Straße kommend in Richtung Innenstadt. Die 33-Jährige erkannte zu spät, dass eine vor ihr fahrende 61-Jährige mit ihrem Opel Corsa nicht sofort in die freie Haller Straße einfuhr, sondern sich mit geringer Geschwindigkeit über die Verkehrslage in der Haller Straße einen Überblick verschaffte und fuhr auf. An den Fahrzeugen entstand jeweils ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Crailsheim: Zeuge beobachtet Unfallflucht-Verursacherin rasch ermittelt

Auf dem Parkplatz in der Wittauer Straße beschädigte am Donnerstag um 16:15 Uhr eine BMW X5 Fahrerin einen parkenden Mercedes CLS 320 beim Ausparken. Anschließend fuhr sie weiter, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Dies beobachtete ein Zeuge und meldete den Umstand der Polizei. Am BMW entstand ein Sachschaden von ca. 800 Euro und am Mercedes ein Schaden von ca. 1000 Euro. Die Unfallverursacherin konnte aufgrund des Hinweises rasch ermittelt werden und hat nun mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen.

