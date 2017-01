POL-AA: Crailsheim: Dieb fasste in Ladenkasse und erbeutete hohen Bargeldbetrag

LK Schwäbisch Hall (ots) - In einem Lebensmitteldiscounter in der Schönebürgstraße erbeutete ein Dieb am Donnerstagmittag einen namhaften Bargeldbetrag und flüchtete bislang unerkannt. Der Dieb fasste gegen 12 Uhr beim Bezahlvorgang in die geöffnete Ladenkasse und entnahm ein Bündel Geldscheine. Der Kassiererin gelang es zwar noch, ihn reflexartig am Arm zu fassen, der Dieb konnte sich jedoch losreißen. Er flüchtete in Richtung Volksfestplatz, wo er von der ihn verfolgenden Angestellten und Kunden des Geschäfts aus den Augen verloren wurde. Wie sich später herausstellte, erbeutete der Mann einen hohen dreistelligen Bargeldbetrag. Der Dieb wurde auf etwa 25 Jahre geschätzt und war zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß. Er war mit einer grauen Strickjacke, einer schwarzen Jogginghose und dunklen Turnschuhen bekleidet und trug eine graue Strickmütze. Er hatte weiße Hautfarbe und wurde von südosteuropäischer oder nordafrikanischer Herkunft eingeschätzt. Hinweise auf den Mann werden unter Telefon 0791/4000 bei der Kriminalpolizei in Schwäbisch Hall entgegen genommen.

