POL-AA: Crailsheim: Bargeld unter Vorhalt von Messer geraubt

LK Schwäbisch Hall (ots) - Ein 50-jähriger Mann zeigte am Donnerstagmittag, gegen 13 Uhr, bei der Polizei an, dass ihm auf der Straße durch mit Messer bewaffnete Männer Bargeld abgenommen worden sei. Er sei auf der Schießbergstraße unterwegs gewesen, als er gegen elf Uhr einen lose in der Tasche getragenen Bargeldbetrag in seinen Geldbeutel verstaute. Genau in diesem Moment sei ein Mann auf ihn zugekommen und habe ihn angesprochen. Im Verlaufe des Gesprächs habe der Mann ein Messer gezeigt und die Herausgabe des Geldes verlangt. Dabei sei er von einem zweiten Mann unterstützt worden, den der Geschädigte zuvor nicht gesehen habe. Beide stiegen anschließend in einen grauen VW Golf, in welchem er eine dritte Person sitzen sah, und flüchteten in Richtung Roter Buck. Die Täter beschreibt der Anzeigeerstatter altersmäßig als Jugendliche oder Heranwachsende. Der Sprecher habe deutsch gesprochen, das jedoch eher gebrochen. Zeugen, welche die Personengruppe in der Schießbergstraße sahen oder denen der mit drei jüngeren Personen besetzte Golf aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Schwäbisch Hall, Telefon 0791/4000 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell