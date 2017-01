POL-AA: Ostalbkreis: Diebstähle in Friseurgeschäft und aus Mehrfamilienhaus; Einbruch in Ladengeschäft; Verkehrsunfälle

Ostalbkreis (ots) - Aalen: Diebin flieht aus Friseurgeschäft

In einem Friseurgeschäft im Nördlichen Stadtgraben wurde am Donnerstagnachmittag eine Diebin beim Diebstahl zweier Pflegeprodukte im Verkaufswert von knapp acht Euro ertappt. Obwohl sich die Ladenbeschäftigte sofort vor die Ausgangstüre stellte, gelang es der Diebin zu flüchten. Nachdem die Polizei alarmiert worden war, nahm diese die Fahndung nach der Frau auf, konnte jedoch niemanden antreffen, auf den die erhaltene Personenbeschreibung zutraf. Die Diebin wurde auf ein Alter Anfang 20 geschätzt, sie war eher klein, zwischen 1,55 und 1,60 Meter und war mit einer grünen Jacke und einer schwarzen Hose bekleidet. Sie hatte etwa kinnlange blonde Haare, die im Haaransatz fast gelb und an den Spitzen blond-braun waren. Hinweise nimmt die Polizei in Aalen unter Telefon 07361/5800 entgegen.

Aalen: Diebstahl von Mountainbike

Aus dem Fahrradkeller eines Wohnblocks in der Ulmer Straße wurde am Donnerstag, zwischen 17.30 Uhr und 23.30 Uhr ein schwarzes Mountainbike der Marke Cube, Modell Nature 58 entwendet. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Aalen, Telefon 07361/5240.

Aalen: Aufgefahren

Unterkochen: Eine 47-jährige Skoda-Lenkerin verursachte am Donnerstag einen Auffahrunfall, als sie gegen 18.10 Uhr an der Auffahrtrampe zur B 19 auf den vor ihr verkehrsbedingt wartenden Pkw Daimler eines 76-jährigen Fahrers auffuhr. Sie verursachte einen Sachschaden von etwa 2500 Euro.

Aalen: Pkw zerkratzt

Zwischen Mittwochmorgen und Donnerstagnachmittag wurde die Beifahrertüre eines weißen Opel Corsas zerkratzt, der Im Kälblesrain abgestellt war. Der angerichtete Sachschaden wird derzeit auf ca. 800 Euro geschätzt. Die Polizei in Aalen nimmt unter 'Telefon 07361/5240 entsprechende Hinweise entgegen. .

Abtsgmünd: Betrunken gegen Omnibus

Am Donnerstag wollte ein 81-jähriger Mercedes-Fahrer, vom Rathausplatz kommend, die Hauptstraße in Richtung Dewangen überqueren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines dort fahrenden Linienbusses, weshalb die beiden Fahrzeuge zusammenstießen. Beim Anprall wurde niemand verletzt, jedoch entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Da bei der Unfallaufnahme festgestellt wurde, dass der Verursacher wohl deutlich unter Alkoholeinwirkung stand, wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein eingezogen.

Aalen: Aufgefahren

Eine 51-jährige VW-Fahrerin verursachte am Donnerstagnachmittag auf der Friedrichstraße einen Auffahrunfall. Sie war gegen 15 Uhr in Richtung Stadtmitte unterwegs und fuhr kurz vor der Einmündung der Eichwaldstraße auf den Pkw Opel einer 74-jährigen Fahrerin auf. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Essingen: Auffahrunfall

Gegen 11 Uhr fuhr ein 86-jähriger Mercedes-Fahrer am Donnerstag auf dem Heerweg auf den Pkw Mercedes eines 73-Jährigen auf. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von ca. 2000 Euro.

Bopfingen: Vorfahrt missachtet

Am frühen Donnerstagabend fuhr eine 22-jährige VW-Fahrerin von einer Gebäudezufahrt kommend auf die Aalener Straße ein. Dabei übersah sie gegen 18.30 Uhr ein von links heranfahrendes Fahrschulfahrzeug und stieß mit diesem zusammen. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand an den beiden Autos ein Sachschaden von ca. 17000 Euro.

Ellwangen: Wegen Rotlicht Unfall verursacht

Weil ein 27-jähriger Dacia-Fahrer am Donnerstagvormittag gegen 9.45 Uhr trotz Rotlichts die Haller Straße in Richtung Crailsheim befuhr, musste ein von der Siemensstraße kommender 65-jähriger Autofahrer seinen VW stark abbremsen. Die dem VW nachfolgende 32-jährige Seat-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf. Rund 6000 Euro Sachschaden wurden dabei angerichtet.

Schwäbisch Gmünd: In Leitplanke gefahren

Auf der Kreisstraße 3334 wollte ein 18-jähriger Ford-Fahrer am Donnerstag einem Fuchs ausweichen. Der Pkw geriet dabei gegen 18.50 Uhr auf den Grünstreifen, von welchem er nach links in die Leitplanke schleuderte. Er blieb dabei unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste eine 32-jährige Fahrzeuglenkerin am Donnerstag ihr Fahrzeug auf der Remsstraße anhalten. Die nachfolgende 30-jährige Fahrzeuglenkerin bemerkte dies gegen 18.15 Uhr zu spät und fuhr auf. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Rangieren

Beim Rangieren auf dem Gelände einer Tankstelle In der Vorstadt beschädigte am Donnerstagnachmittag der 59-jährige Fahrer eines VW-Transporters gegen 16.15 Uhr einen dort stehenden VW und richtete dabei einen Sachschaden von ca. 1500 Euro an.

Schwäbisch Gmünd: Auffahrunfall

Einen Gesamtschaden von ca. 6000 Euro verursachte am Donnerstag eine 30-jährige VW-Fahrerin, als sie gegen 15.30 Uhr im Einmündungsbereich Schießtalstraße/Herlikofer Straße auf den Pkw einer verkehrsbedingt haltenden 45-jährigen VW-Lenkerin auffuhr.

Schwäbisch Gmünd: Beim Ausparken gestreift

Beim Ausparken auf der Lorcher Straße streifte ein 18-jähriger Opel-Fahrer am Donnerstag, gegen 12.30 Uhr den Pkw Audi eines 18-jährigen Fahrers. Er richtete dabei einen Sachschaden von ca. 2500 Euro an.

Eschach: Lkw beschädigt Pkw

Auf der vereisten Hohenstaufenstraße geriet am Donnerstag ein 68-jähriger Lkw-Fahrer beim Rangieren gegen 11 Uhr ins Rutschen und prallte gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Honda Civic. An diesem entstand dabei ein Schaden von ca. 4000 Euro, der Lkw blieb schadlos.

Lorch: Einbruch in Geschäft

Durch ein aufgehebeltes Oberlichtfenster drang ein Einbrecher in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in den Lagerraum eines Geschäftes in der Hohenstaufenstraße ein. Wohl wegen eines ausgelösten Alarms entwendete er lediglich Nagellack der Fa. Max Factory im Wert von ca. 120 Euro. Die Polizei in Lorch nimmt dazu unter Telefon 07172/7315 entsprechende Hinweise entgegen.

